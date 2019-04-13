تجمع المهنيين السودانيين يشارك في مفاوضات مع المجلس العسكري

قال تجمع المهنيين السودانيين إنه سيشارك في مفاوضات مع المجلس الانتقالي العسكري في البلاد، معلنا قائمة تضم عشرة شخصيات قال إنها تمثل أطياف المجتمع، على حد وصفه.

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