الحكومة الفلسطينية برئاسة محمد اشتية تؤدي اليمين القانونية

أدت الحكومة الفلسطينية الجديدة برئاسة محمد اشتية القيادي في حركة فتح، السبت، اليمين القانونية أمام الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

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احتفظ وزراء الخارجية والمالية والسياحة في الحكومة السابقة بمناصبهم في الحكومة الحالية فيما شهدت باقي الوزارات أسماء جديدة.

تأتي حكومة إشتية وهو عضو في مركزية فتح وخبير اقتصادي خلفا للحكومة السابقة برئاسة رامي الحمد الله التي تشكلت في عام 2014 وكان الهدف الرئيسي لها إنهاء الانقسام بين الحركتين إلا أن ذلك لم يتحقق.

رفضت الجبهتان الشعبية والديمقراطية لتحرير فلسطين المشاركة في الحكومة فيما انضمت إليها باقي فصائل منظمة التحرير الفلسطينية في ظل مقاطعة حركتي حماس والجهاد الإسلامي لها.

تضم الحكومة الحالية وزراء من قطاع غزة إلا أن حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة قالت إنها لا تعترف بهذه الحكومة ومن غير الواضح كيف سيتم التعامل معها.

تولى رئيس الوزراء وزارتي الداخلية والأوقاف، إلى حين اختيار وزيرين لشغلهما.

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