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سياسة|فلسطين

الحكومة الفلسطينية برئاسة محمد اشتية تؤدي اليمين القانونية

الرئيس الفلسطيني محمود عباس (يسار) ورئيس الوزراء الفلسطيني الجديد محمد إشتيه (يمين)
الرئيس الفلسطيني محمود عباس (يسار) ورئيس الوزراء الفلسطيني الجديد محمد إشتيه (يمين)
13/4/2019

أدت الحكومة الفلسطينية الجديدة برئاسة محمد اشتية القيادي في حركة فتح، السبت، اليمين القانونية أمام الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

التفاصيل
  • احتفظ وزراء الخارجية والمالية والسياحة في الحكومة السابقة بمناصبهم في الحكومة الحالية فيما شهدت باقي الوزارات أسماء جديدة.
  • تأتي حكومة إشتية وهو عضو في مركزية فتح وخبير اقتصادي خلفا للحكومة السابقة برئاسة رامي الحمد الله التي تشكلت في عام 2014 وكان الهدف الرئيسي لها إنهاء الانقسام بين الحركتين إلا أن ذلك لم يتحقق.
  • رفضت الجبهتان الشعبية والديمقراطية لتحرير فلسطين المشاركة في الحكومة فيما انضمت إليها باقي فصائل منظمة التحرير الفلسطينية في ظل مقاطعة حركتي حماس والجهاد الإسلامي لها.
  • تضم الحكومة الحالية وزراء من قطاع غزة إلا أن حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة قالت إنها لا تعترف بهذه الحكومة ومن غير الواضح كيف سيتم التعامل معها.
  • تولى رئيس الوزراء وزارتي الداخلية والأوقاف، إلى حين اختيار وزيرين لشغلهما.
خلفيات
  • تواجه الحكومة الجديدة برئاسة اشتية أزمة مالية حيث تسلم موظفوها خلال الشهرين الماضيين نصف راتب بعد رفض السلطة الفلسطينية تسلم أموال الضرائب التي تجمعها إسرائيل عن البضائع التي تدخل عبرها إلى السوق الفلسطينية بعد أن خصمت جزءا منها قالت إن السلطة تدفعه رواتب لأسر المعتقلين الفلسطينيين في سجونها.
  • تعهد اشتية في رده على كتاب التكليف الذي سلم له قبل خمسة أسابيع بأن "نخدم الناس وأن نرفع الظلم عنهم وأن نصون كرامتهم".
  • اشتيه: استعادة الإشعاع الديمقراطي لشعبنا، وتوسيع الحريات العامة، واحترام الانسان، وتعزيز اقتصادنا الوطني واستثماراتنا فيه، وخلق فرص عمل للشباب، ومكافحة الفقر، هي عناصر رافعة لإنجاز الاستقلال ودحر الاحتلال ومتطلبه الرئيسي إنهاء الانقسام، وعودة قطاع غزة إلى إطار الشرعية الفلسطينية، ورفع المعاناة عن أهلنا هناك.
المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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