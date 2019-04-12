كوريا الشمالية تعين رئيسا فخريا للدولة فرضت عليه أمريكا عقوبات

أصبح رجل كانت الولايات المتحدة فرضت عليه عقوبات لانتهاكات مفترضة لحقوق الإنسان في كوريا الشمالية ويعتبر الذراع اليمنى للزعيم كيم جونغ أون، الرئيس الفخري لهذا البلد.

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عين تشو ريونغ هاي، رئيس دولة كوريا الشمالية، بدلا من كيم يونغ نام، الذي يتمتع بشكل أساسي بمهام فخرية منذ أكثر من عشرين عاماً.

كيم يونغ نام البالغ 91 عاماً، هو إحدى الشخصيات الكورية الشمالية التي بقيت في منصبها لأطول فترة زمنية.

شارك كيم يونغ نام في عام 2018 في أحداث دولية عدة، بينها القمم التاريخية مع الرؤساء الأمريكي والصيني والكوري الجنوبي كما حضر الألعاب الأولمبية الشتوية في كوريا الجنوبية.

يأتي التعديل في أجواء من الحملات الدبلوماسية التي ساهم خلالها الرجل القوي في بيونغيانغ في قمم تاريخية مع قادة أمريكيين وصينيين وكوريين جنوبيين.

هذا التعديل الذي أعلنته الصحافة الرسمية الجمعة يندرج في إطار تغيير في القمة يعزز أكثر، حسب محللين، قبضة كيم جونغ أون على الحكم.

وكالة أنباء كوريا الشمالية: كيم أصبح بذلك "الممثل الأعلى للشعب الكوري" مع إعادة انتخابه رئيسا للجنة شؤون الدولة، أول هيئة في كوريا الشمالية.

ولايته الجديدة في نظر المحللين ترمي إلى جعله زعيما عصريا أكثر تكون مهامه أقرب من رؤساء الدول ورؤساء الحكومات.

اتخذ هذا القرار خلال جلسة للجمعية الشعبية العليا أي البرلمان الكوري الشمالي.

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