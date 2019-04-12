شاهد: يوم جديد من المظاهرات في الجزائر ضد بن صالح

نزل المتظاهرون بكثافة الى الشارع في الجزائر في أول يوم جمعة بعد تحديد تاريخ الانتخابات الرئاسية، رافضين التركيبة التي خلفت بوتفليقة في الرئاسة والتي يعتبرونها جزءا من النظام.

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ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي دعوا إلى التظاهر مجددا تحت شعار "ليرحل الجميع".

قال وليد (21 سنة) الذي شارك في تظاهرة الخميس مع بضع مئات من الأشخاص في وسط العاصمة الجزائرية، "هذا الجمعة سنظهر لهم معنى ارحل"، قبل أن يقول "لن أدلي بصوتي في الانتخابات، لا فائدة من ذلك".

حدد رئيس الدولة للمرحلة الانتقالية عبد القادر بن صالح (77 عاما)، وهو أحد وجوه نظام بوتفليقة، موعد الانتخابات الرئاسية في الرابع من يوليو/ تموز، أي في ختام المرحلة الانتقالية من تسعين يوما التي ينص عليها الدستور.

مظاهرة في العاصمة الجزائرية احتجاجا على تولي عبد القادر بن صالح رئاسة الدولة وللمطالبة بتنحية رموز النظام عن إدارة المرحلة الانتقالية https://t.co/a7rRSjAbiM — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 12, 2019

للمرة الأولى منذ 22 من فبراير/ شباط، تاريخ بدء الاحتجاجات ضد بوتفليقة والتي نجحت في دفعه إلى الاستقالة، يحول طوق من عربات الشرطة دون الوصول إلى ساحة البريد المركزي في وسط العاصمة، ملتقى كل التظاهرات التي تحصل عادة.

اتسمت التظاهرات التي جرت حتى الآن إجمالا بالطابع السلمي، مع بضعة حوادث في بدايتها لم تتكرّر، ومن دون تدخل كبير من قوى الأمن.

منذ تعيين بن صالح رئيسا للدولة بحكم الدستور، انتقلت الشعارات من استهداف الرئيس المستقيل الى مهاجمة بن صالح. ويصرخ المتظاهرون بصوت عال "حرة حرة-ديمقراطية"، و"بن صالح إرحل!".

قال ياسين (23 عاما) لوكالة فرانس برس "أعدادنا كبيرة، كبيرة جدا. هم لا يعرفون ما الذي ينتظرهم، ولن يستطيعوا فعل شيء ضدنا".

حاولت الشرطة الثلاثاء للمرة الأولى تفريق تظاهرة سلمية لطلاب في العاصمة

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