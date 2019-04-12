شاهد: البرهان يؤدي القسم رئيسا للمجلس العسكري في السودان

أدى الفريق أول عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن القسم رئيسا جديدا للمجلس العسكري الانتقالي في السودان عقب تنحي عوض بن عوف وإقالته نائبه.

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الفريق أول عبد الفتاح برهان أدى القسم رئيسا جديدا للمجلس العسكري الانتقالي في السودان.

رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، عوض بن عوف، أعلن مساء الجمعة، تنحيه عن منصبه، بعد أقل من 24 ساعة على أدائه اليمين.

قال "بن عوف" في كلمة بثها التلفزيون الرسمي، إنه يتنازل عن منصبه رئيسا للمجلس العسكري الانتقالي، فيما أعلن اختيار الفريق أول عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن، خلفا له.

أعلن رئيس المجلس المتنحي، إعفاء كمال عبد المعروف، من منصبه نائبا لرئيس المجلس، من دون أن يذكر بديلا له.

يشغل عبد الفتاح البرهان منصب مفتش عام للجيش السوداني، ويشرف على القوات السودانية المشاركة في العمليات العسكرية في اليمن، وكان في السابق قائدا للقوات البرية.

تردد اسم البرهان في بادئ الأمر كمرشح لإعلان البيان الأول للجيش ورئاسة المجلس العسكري الانتقالي، في ظل الأنباء الأولى عن إطاحة الجيش بعمر البشير.

تجمع المهنيين: تابعنا التطورات بتنحي ابن عوف وإقالة كمال عبد المعروف، ونعد ذلك انتصارا لإرادة الجماهير.

تجمع المهنيين: جماهير شعبنا في الأحياء والفرقان والبلدات والمدن والقرى في العاصمة القومية والأقاليم ندعوكم للخروج للشوارع الآن.

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