شاهد: ابن عوف يتنازل عن رئاسة المجلس العسكري ويعين البرهان

أعلن رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، عوض بن عوف، مساء الجمعة، تنحيه عن منصبه، بعد أقل من 24 ساعة على أدائه اليمين الدستورية.

التفاصيل:

قال "ابن عوف" في كلمة بثها التلفزيون الرسمي، إنه يتنازل عن منصبه رئيسا للمجلس العسكري الانتقالي، فيما أعلن اختيار الفريق أول عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن، خلفا له.

أعلن رئيس المجلس المتنحي، إعفاء كمال عبد المعروف، من منصبه نائبا لرئيس المجلس، من دون أن يذكر بديلا له.

يشغل عبد الفتاح البرهان منصب مفتش عام للجيش السوداني، ويشرف على القوات السودانية المشاركة في العمليات العسكرية في اليمن، وكان في السابق قائدا للقوات البرية.

تردد اسم البرهان في بادئ الأمر كمرشح لإعلان البيان الأول للجيش ورئاسة المجلس العسكري الانتقالي، في ظل الأنباء الأولى عن إطاحة الجيش بعمر البشير.

تجمع المهنيين يعقب

تجمع المهنيين: تابعنا التطورات بتنحي ابن عوف وإقالة كمال عبد المعروف، ونعد ذلك انتصارا لإرادة الجماهير.

تجمع المهنيين: جماهير شعبنا في الأحياء والفرقان والبلدات والمدن والقرى في العاصمة القومية والأقاليم ندعوكم للخروج للشوارع الآن.

نداء عاجل و مهم تابعنا التطورات بتنحي ابن عوف وإقالة كمال عبد المعروف، ونعد ذلك انتصارا لإرادة الجماهير.

جماهير شعبنا في الأحياء والفرقان والبلدات والمدن والقرى في

العاصمة القومية والأقاليم ندعوكم للخروج للشوارع الآن، #الشارع_بس#لم_تسقط_بعد#اعتصام_القياده_العامه — تجمع المهنيين السودانيين (@AssociationSd) April 12, 2019

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