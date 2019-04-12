زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ يدرس الرد على مقتل خاشقجي

قال زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ الأمريكي ميتش مكونيل، الخميس، إنه ما زال يحاول تحديد الطريقة المثلى للرد على مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي بالقنصلية السعودية في إسطنبول.
لكن مكونيل وصف المملكة بأنها حليفة مهمة للولايات المتحدة في مواجهة إيران.
التفاصيل
- قال مكونيل خلال لقاء مع الصحفيين "نحاول التوصل إلى الطريقة المثلى" للرد.
- مكونيل أضاف "بالطبع ما حدث مثير للغضب وغير مقبول. من جهة أخرى السعودية حليفة مهمة في مواجهة الإيرانيين. لهذا فإنها مشكلة يصعب تحديد الطريقة الأنسب للتعامل معها".
- يحث أعضاء في الكونغرس بينهم بعض من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين وكذلك الديمقراطيين الرئيس الجمهوري دونالد ترمب على اتخاذ موقف أكثر صرامة من السعودية.
- لا يشعر أعضاء الكونغرس بالقلق بشأن مقتل خاشقجي فحسب وإنما أيضا إزاء سقوط أعداد كبيرة من القتلى المدنيين في حرب اليمن حيث يحارب تحالف تقوده السعودية جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران.
- حمل تقييم لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي آي إيه) ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مسؤولية إصدار الأمر بقتل خاشقجي. وتنفي الرياض أية صلة لولي العهد بمقتله.
- طرح مشرعون مشروع قانون يسعى لفرض عقوبات على مسؤولين سعوديين لكنهم فشلوا في حشد التأييد له في مجلس الشيوخ.
- لم يذكر مكونيل ما إذا كان يتوقع التصويت على هذين الإجراءين وقال "إنه موقف صعب".
- توقع مكونيل من مجلس الشيوخ، الذي يتمتع فيه الجمهوريون بأغلبية طفيفة، أن يؤيد قرار ترمب المتوقع باستخدام الفيتو على مشروع قانون ينهي مساعدة الولايات المتحدة للتحالف الذي تقوده السعودية في حرب اليمن.
- أقر مجلس النواب مشروع قانون صلاحيات الحرب الأسبوع الماضي فيما مثل توبيخا تاريخيا لسياسة ترمب الخاصة بمواصلة الدعم للسعودية. وبعد أن أقره مجلس الشيوخ تم إرساله للبيت الأبيض حيث يتوقع أن يستخدم ترمب الفيتو للمرة الثانية منذ توليه الرئاسة.
- كانت هذه المرة الأولى التي يؤيد فيها مجلسا الكونغرس مشروع قانون يتعلق بصلاحيات الحرب وهو ما يحد من قدرة الرئيس على إرسال قوات للمشاركة في عمل عسكري من دون موافقة الكونجرس.