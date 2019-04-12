زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ يدرس الرد على مقتل خاشقجي

قال زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ الأمريكي ميتش مكونيل، الخميس، إنه ما زال يحاول تحديد الطريقة المثلى للرد على مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي بالقنصلية السعودية في إسطنبول.

لكن مكونيل وصف المملكة بأنها حليفة مهمة للولايات المتحدة في مواجهة إيران.

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