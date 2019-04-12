دوي انفجارات وقتال في طرابلس والآلاف يفرون من منازلهم

ترددت أصوات إطلاق النار والانفجارات وسط طرابلس في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة في وقت تتواصل فيه الاشتباكات جنوب العاصمة بين قوات حفتر وقوات حكومة الوفاق.

التفاصيل

قالت مصادر في مدينة زوارة غرب العاصمة طرابلس إن طائرة تابعة لقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر قصفت معسكر عبد الصمد في المدينة، في حين تواصلت الاشتباكات جنوب العاصمة بين قوات خليفة حفتر وقوات حكومة الوفاق.

مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، قال إن 3500 شخص تركوا منازلهم في طرابلس في الساعات الأربع والعشرين الماضية وإنه لم يتسن نقل 90 في المئة ممن طلبوا إخراجهم إلى مناطق أكثر أمنا نسبيا.

الأمم المتحدة، قالت إن القتال في طرابلس تسبب في نزوح 9500 شخص من العاصمة، في حين أوضحت منظمة الصحة العالمية أن لديها خططا طارئة في حال نزوح "آلاف إن لم يكن مئات الآلاف".

دعوات لوقف الهجوم على طرابلس:

جنود أسرى من قوات خليفة حفتر

من جانبه حثّ الاتحاد الأوربي قوات حفتر في ساعة متأخرة من الليلة الماضية على وقف هجومها.

إلى جانب تضرر المدنيين، ينذر تجدد الصراع بعرقلة إمدادات النفط وزيادة الهجرة إلى أوربا عبر البحر المتوسط وخروج خطة سلام وضعتها الأمم المتحدة عن مسارها.

ليبيا هي نقطة عبور رئيسية للمهاجرين الذين تدفقوا على أوربا في السنوات القليلة الماضية بتدبير من عصابات الإتجار في البشر.

قوات حفتر خرجت من معقلها في شرق البلاد للسيطرة على الجنوب ذي الكثافة السكانية المنخفضة والغني بالنفط هذا العام قبل أن تزحف صوب طرابلس حيث تتمركز حكومة السراج المدعومة من الأمم المتحدة.

حفتر من الضباط الذين ساعدوا القذافي على الوصول إلى السلطة عام 1969 قبل أن تدب الخلافات بينهما، ويرى منتقدون في حفتر رجلا على شاكلة القذافي.

يقاوم حفتر حتى الآن ضغوطا من الأمم المتحدة للقبول بتسوية لتقاسم السلطة في سبيل إحلال الاستقرار ويستخدم نفوذه بوصفه حليفا للغرب في مساعي القضاء على "الإسلاميين المتشددين" في شمال أفريقيا.

الصحة العالمية تخشى من تفشي الأمراض في ليبيا:

قوة تابعة لحكومة الوفاق الوطني تتمركز قرب نقطة تفتيش جنوب طرابلس