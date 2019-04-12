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سياسة

جنود الاحتلال يقتلون صبيا في غزة أثناء مسيرات العودة

الطفل الشهيد موسى أبو شلوف
الطفل الشهيد موسى أبو شلوف
12/4/2019

قال مسؤولون فلسطينيون في قطاع الصحة إن القوات الاسرائيلية قتلت بالرصاص صبيا فلسطينيا كان يشارك في احتجاج على حدود غزة اليوم (الجمعة).

التفاصيل
  • المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة قال إن الطفل "ميسرة موسى أبو شلوف" (15 عاما) من شرق جباليا استشهد برصاص الاحتلال الإسرائيلي.
  • أشرف القدرة: الطفل ميسرة أصيب برصاص في البطن.
  • القدرة: إصابة 66 فلسطينيا بجراح مختلفة وصلت للمستشفيات منها 15 طفلا و6 إناث إضافة إلى إصابة اثنين من المسعفين المتطوعين خلال اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على المشاركين السلميين في فعاليات الجمعة الـ 54 لمسيرات العودة وكسر الحصار شرق قطاع غزة.
رواية جيش الاحتلال
  • الجيش الإسرائيلي قال إن نحو 7400 فلسطيني احتشدوا على الحدود بعضهم كان يرشق الجنود بالحجارة وجرت عدة محاولات للاقتراب من السياج والتسلل إلى إسرائيل.
  • متحدث باسم جيش الاحتلال قال إن الجنود كانوا يردون على الحشد باستخدام وسائل تفريق المحتجين.
خلفيات
  • انطلقت مسيرات "العودة وكسر الحصار" قرب السياج الفاصل بين شرقي غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة قبل أكثر من عام، للمطالبة بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى مدنهم وقراهم التي هُجروا منها عام 1948، ورفع الحصار عن القطاع.
  • بلغت المواجهات ذروتها في 14 من مايو/أيار العام الماضي بالتزامن مع نقل الولايات المتحدة سفارتها إلى القدس المحتلة، حيث استشهد يومها 62 فلسطينيا على الأقل برصاص الاحتلال وأصيب المئات بجروح.
  • يعيش مليونا فلسطيني في القطاع الفقير الذي تحاصره إسرائيل بينما تغلق مصر في كثير من الأحيان معبر رفح الحدودي مع غزة.
  • يطالب الفلسطينيون برفع الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع منذ أكثر من عقد، وبحق العودة للاجئين الفلسطينيين الذين تم تهجيرهم أو غادروا لدى قيام دولة إسرائيل في 1948.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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