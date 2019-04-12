جنود الاحتلال يقتلون صبيا في غزة أثناء مسيرات العودة

قال مسؤولون فلسطينيون في قطاع الصحة إن القوات الاسرائيلية قتلت بالرصاص صبيا فلسطينيا كان يشارك في احتجاج على حدود غزة اليوم (الجمعة).

التفاصيل

المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة قال إن الطفل "ميسرة موسى أبو شلوف" (15 عاما) من شرق جباليا استشهد برصاص الاحتلال الإسرائيلي.

أشرف القدرة: الطفل ميسرة أصيب برصاص في البطن.

القدرة: إصابة 66 فلسطينيا بجراح مختلفة وصلت للمستشفيات منها 15 طفلا و6 إناث إضافة إلى إصابة اثنين من المسعفين المتطوعين خلال اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على المشاركين السلميين في فعاليات الجمعة الـ 54 لمسيرات العودة وكسر الحصار شرق قطاع غزة.

رواية جيش الاحتلال

الجيش الإسرائيلي قال إن نحو 7400 فلسطيني احتشدوا على الحدود بعضهم كان يرشق الجنود بالحجارة وجرت عدة محاولات للاقتراب من السياج والتسلل إلى إسرائيل.

متحدث باسم جيش الاحتلال قال إن الجنود كانوا يردون على الحشد باستخدام وسائل تفريق المحتجين.

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