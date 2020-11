تعرف على لائحة الاتهام بحق جوليان أسانج مؤسس ويكيليكس

كشفت الحكومة الأمريكية، الخميس، عن لائحة الاتهامات بحق جوليان أسانج، مؤسس موقع ويكليكس، وذلك عقب القبض عليه في سفارة الإكوادور في لندن، حيث قضى هناك سبع سنوات.

وألقت الشرطة البريطانية، الخميس، القبض على جوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس، من سفارة الإكوادور في لندن بعدما استدعاها السفير إلى السفارة في أعقاب سحب حكومة الإكوادور حق اللجوء" الذي منحته لأسانج.

وقالت الشرطة البريطانية إن التوقيف تم بموجب أمر قضائي يعود إلى يونيو/حزيران 2012 صادر عن محكمة وستمنستر في لندن، بسبب عدم مثول أسانج أمام المحكمة.

وأكد رئيس الإكوادور لنين مورينو، أن بلاده تصرفت بموجب حقها "السيادي" حين قررت سحب لجوء أسانج.

واتهم الرئيس السابق للإكوادور رافاييل كوريا، خلفه مورينو بانه "خائن" بعد قراره سحب اللجوء من أسانج، وكتب على "تويتر": "هذا يعرض حياة أسانج للخطر ويذلّ الإكوادور. يوم حداد عالمي"، مندداً بـ "جريمة لن تنساها الإنسانية أبداً" وذلك بعد وقت قصير من توقيف أسانج من سفارة الإكوادور في لندن.

