تعرف على لائحة الاتهام بحق جوليان أسانج مؤسس ويكيليكس

كشفت الحكومة الأمريكية، الخميس، عن لائحة الاتهامات بحق جوليان أسانج، مؤسس موقع ويكليكس، وذلك عقب القبض عليه في سفارة الإكوادور في لندن، حيث قضى هناك سبع سنوات.

وألقت الشرطة البريطانية، الخميس، القبض على جوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس، من سفارة الإكوادور في لندن بعدما استدعاها السفير إلى السفارة في أعقاب سحب حكومة الإكوادور حق اللجوء" الذي منحته لأسانج.

وقالت الشرطة البريطانية إن التوقيف تم بموجب أمر قضائي يعود إلى يونيو/حزيران 2012 صادر عن محكمة وستمنستر في لندن، بسبب عدم مثول أسانج أمام المحكمة.

وأكد رئيس الإكوادور لنين مورينو، أن بلاده تصرفت بموجب حقها "السيادي" حين قررت سحب لجوء أسانج.

واتهم الرئيس السابق للإكوادور رافاييل كوريا، خلفه مورينو بانه "خائن" بعد قراره سحب اللجوء من أسانج، وكتب على "تويتر": "هذا يعرض حياة أسانج للخطر ويذلّ الإكوادور. يوم حداد عالمي"، مندداً بـ "جريمة لن تنساها الإنسانية أبداً" وذلك بعد وقت قصير من توقيف أسانج من سفارة الإكوادور في لندن.

VIDEO: UK media outlets are broadcasting video claiming to be the moment Wikileaks founder Julian Assange was arrested and removed from the Ecuadorian Embassy in London after seven years. pic.twitter.com/0IBPWiVCNi — Michael Gravesande (@OldBlackHack) April 11, 2019

لائحة الاتهام:

تتهم الحكومة الأمريكية أسانج باختراق أجهزة الحاسب الأمريكية والتآمر مع محلل الاستخبارات السابق برادلي ماننغ، الذي أجرى عملية تحول جنسي وأصبح امرأة باسم تشيلسي ماننغ، للحصول على وثائق سرية ونشرها للعامة.

تزعم لائحة الاتهام أن أسانج حصل على ما يقرب من 90 ألف تقرير يتعلق بعمليات القوات الأمريكية في أفغانستان ونحو 400 ألف تقرير لعمل القوات الأمريكية في العراق، ووثائق تقييم تتعلق بـ 800 معتقل في سجن غوانتانامو، و250 ألف برقية تابعة لوزارة الخارجية الأمريكية.

يقول ممثلو الادعاء الأمريكي إن مانينغ وصل إلى الملفات الحكومية السرية، وقدمها إلى أسانج، وحاول بعد ذلك مع أسانج على اختراق كلمة مرور شبكة حكومية سرية.

قالت وسائل إعلام أمريكية إن لائحة الاتهام بهذا توجه تهمة واحدة إلى أسانج، وهي التآمر لاختراق أجهزة كمبيوتر.

تبلغ العقوبة القصوى لهذا الاتهام خمس سنوات، لكن الحكومة يمكن أن تضيف اتهامات أخرى لاحقا.

خلفية: