الولايات المتحدة تمنع دخول أحد مؤسسي حركة مقاطعة إسرائيل

الشهر الماضي، مُنعت عشرات النساء من دول أفريقية وشرق أوسطية، تقع تحت حظر السفر الذي فرضته إدارة ترمب، من الحصول على تأشيرات لحضور مؤتمر الأمم المتحدة للمرأة رغم أن الولايات المتحدة ملزمة كدولة مضيفة لمقر الأمم المتحدة، بقبول زوار المنظمة الدولية في نيويورك.