السودان: قائد الدعم السريع يرفض المشاركة في المجلس العسكري

اعتذر قائد قوات الدعم السريع السودانية محمد حمدان دقلو حميدتي عن عدم المشاركة في المجلس العسكري السوداني الذي ينوي رئيس المجلس العسكري عوض بن عوف تكوينه لحكم البلاد.

بيان حميدتي

إن البلاد تمر بمرحلة دقيقة تاريخية وصعبه تحتاج منا لعمل مشترك تحت مظلة القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى كجهة قومية، وأن قوات الدعم السريع سوف تظل منحازة لخيارات الشعب السوداني بكافة أطيافه.

أود أن أعلن لعامة الشعب السوداني بأني كقائد لقوات الدعم السريع قد اعتذرت عن المشاركة في المجلس العسكري منذ يوم 2019/4/11 وسوف نظل جزءآ من القوات المسلحة ونعمل لوحدة البلاد واحترام حقوق الإنسان وحماية الشعب السوداني.

تجمع المهنيين السودانيين: تسلم المجلس العسكري للسلطة "مسرحية هزلية"

من جانبه أعلن تجمع المهنيين السودانيين الجمعة، رفضه ما جاء في المؤتمر الصحفي الذي عقده المجلس العسكري الانتقالي، مجددا مطلبه تسليم السلطة فورا لحكومة مدنية انتقالية، ومعتبرا تسلم الأخير للسلطة مسرحية هزلية.

تعقيبا على ذلك، قال تجمع المهنيين السودانيين، الجهة الرئيسية المنظمة للاحتجاجات، في بيان" نعيد ونؤكّد رفضنا الحاسم لما حدث الخميس، ونتبعه برفض مغلظ للمؤتمر الصحفي اليوم".

وقال البيان"رفضنا يستند على خبرة الشعب السوداني في التعامل مع كل أساليب الخداع ومسرح الهزل والعبثية من النظام الحالي الذي بدأ مشوار خداع الشعب بكذبة كبرى".

اعتبر التجمع أن النظام عجز حتى أن يخرج بسيناريو جيد، يربك الحركة الجماهرية ويهز وحدتها، وقال إن ما حدث (إجراءات قادة الجيش الخميس) لم يكن سوى تبديل أقنعة نفس النظام الذي خرج الشعب ثائراً عليه وساعياً لإسقاطه واقتلاعه من جذوره.

أكد التجمع على أن المطالب واضحة وعادلة ومشروعة، وتتمثل في تسليم السلطة فورا لحكومة مدنية انتقالية كأحد الشروط الواجبة النفاد.

تابع البيان" سنقاوم الطوارئ وحظر التجوال وكل الإجراءات التي أعلنها قادة الجيش، وسننتصر كما فعلنا من قبل على كل أساليب العنف والتخويف والترهيب التي سيحاول النظام تطبيقها على الشعب.

اعتبر البيان أن الأمل في شرفاء الجيش، ضباطا أو ضباط صف وجنود، في ضبط ساعة التغيير وربط أحزمة أمان الثورة.

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