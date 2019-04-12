السودان: تأجيل إعلان أسماء أعضاء المجلس العسكري الانتقالي

ذكرت وكالة الأنباء السودانية الرسمية، أنه تم تأجيل إعلان أسماء أعضاء المجلس العسكري الانتقالي لإجراء مزيد من التشاور.

التفاصيل:

قالت الوكالة الرسمية إن اللجنة السياسية العسكرية المكلفة من قبل المجلس العسكري الانتقالي، ستعقد لقاءً جامعا مع القوى السياسية عند الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم الجمعة بالتوقيت المحلي.

من ناحية أخرى تلتقي اللجنة السياسية العسكرية المكلفة من قبل رئيس المجلس العسكري الانتقالي اليوم الجمعة في السادسة والنصف بالتوقيت المحلي أعضاء السلك الدبلوماسي وسفراء الدول العربية، ودول الترويكا وأمريكا، والدول الأفريقية والأسيوية المعتمدين لدى الخرطوم كل على حده.

13 قتيل ومئات الجرحى في احتجاجات السودان الخميس:

من جانبها أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية مقتل ثلاثة عشر شخصا وسط المتظاهرين أمس الخميس، بينهم اثنان قتلا بمقر القيادة العامة للجيش السوداني وسط الخرطوم، حيث يعتصم مئات الآلاف من المتظاهرين للمطالبة بحكومة انتقالية مدنية بعد استيلاء الجيش على السلطة.

قالت اللجنة في بيان إن 13 متظاهرا لقوا حتفهم برصاص القوات النظامية والمليشيات التابعة لحزب المؤتمر الوطني، بينهم ثمانية قتلى بمدينة زالنجي بولاية وسط دارفور، وقتيلان بمدينة ود مدني بولاية الجزيرة، إلى جانب قتيل بمدينة عطبرة بولاية نهر النيل.

أكدت اللجنة ارتفاع عدد القتلى خلال الأيام الستة الماضية إلى 35 قتيلا، إضافة إلى مئات الجرحى بينهم 39 إصاباتهم خطيرة.

مجلس الأمن يعقد جلسة لمناقشة الوضع بالسودان:

دعت الولايات المتحدة وخمس دول أوربية في مجلس الأمن الدولي إلى عقد اجتماع للمجلس اليوم الجمعة من أجل مناقشة تطورات الوضع في السودان.

قال دبلوماسيون إن الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وبريطانيا وبولندا وبلجيكا دعت إلى عقد جلسة مغلقة لمناقشة الوضع في السودان بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير.

نائب السفير البريطاني لدى الأمم المتحدة جوناثان ألن، قال إن الدول التي تطالب بعقد الاجتماع تشعر بالقلق إزاء التطورات في السودان بما في ذلك إغلاق المطارات والمجال الجوي وحظر التجوال لمدة شهر. وقال آلن إن هناك ضرورة لعملية انتقال أسرع كثيرا من خطة العامين التي اقترحها الجيش السوداني.

أوضح نائب المندوبة البريطانية لدى الأمم المتحدة، جوناثان ألن، للصحافيين إن "المملكة المتحدة وفرنسا وبريطانيا وبولندا وبلجيكا وألمانيا دعوا إلى عقد جلسة طارئة غداً الجمعة؛ لمناقشة الوضع في السودان".

أعرب السفير البريطاني عن قلق بلاده إزاء الوضع الحالي في السودان، مشيراً إلى أن الدول الداعية لعقد الجلسة، لم تطرح بعد أي قرارات ولا بيانات بشأن تطورات الوضع السوداني.

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