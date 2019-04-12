البيت الأبيض يسعى لطمأنة الفلسطينيين بشأن صفقة القرن

قال مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص للسلام في الشرق الأوسط غيسون غرينبلات إن خطة البيت الأبيض للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين سوف تحسن حياة الفلسطينيين وتحقق الازدهار لهم.
أهم ما جاء في تغريدات مبعوث البيت الأبيض للسلام الخميس مخاطبا السلطة الفلسطينية:
- خطة البيت الأبيض سوف تحسن حياة الفلسطينيين وتخلق شيئا مختلفا تماما عما هو موجود الآن.
- إنها خطة واقعية للازدهار حتى ولو كانت تعني وجود تنازلات.
- الخطة إذا لم تكن واقعية فلا أحد يستطيع أن ينفذها.
- إن تنفيذها لا يعني خيانة للمبادئ.
- المستقبل الفلسطيني بين أيديكم.
- نأمل أن تستخدموا قوتكم بحكمة وبطريقة تساعد الفلسطينيين على العيش حياة أكثر سعادة وأفضل. لقد حان الوقت لتزدهر حياتهم.
خلفية:
- يأتي تصريح مبعوث ترمب الخاص للسلام عقب انتهاء الانتخابات الإسرائيلية التي أسفرت عن فوز رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
- بانتهاء الانتخابات الإسرائيلية يتوقع أن يكون إعلان خطة ترمب للسلام وشيكا.
- كان من الملفت أن غرينبلات وجه تغريداته للسلطة الفلسطينية.
- كانت السلطة الفلسطينية قد قاطعت إدارة ترمب منذ ديسمبر/ كانون الأول 2017 بسبب قرار الأخير بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة.
- يبدو أن البيت الأبيض لا يزال يأمل في أن تغير السلطة الفلسطينية موقفها بعد الكشف عن خطة السلام.
- كان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قال إنه سيكون على استعداد للتعامل مع الخطة إذا تضمنت دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية.
- الخطاب اليميني المتشدد الذي تبناه نتنياهو خلال حملته الانتخابية لن يساعد البيت الأبيض على الترويج لأية خطة سلام يقبلها الفلسطينيون.
- نتنياهو تعهد بضم المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة للسيادة الإسرائيلية إذا فاز في الانتخابات.
- لا يتوقع إعلان خطة البيت الأبيض للسلام قبل شهر يونيو/ حزيران.
- يتوقع أن يتأثر توقيت الإعلان بتشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة، والأعياد اليهودية والإسلامية خلال الأسابيع المقبلة.