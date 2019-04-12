البيت الأبيض يسعى لطمأنة الفلسطينيين بشأن صفقة القرن

قال مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص للسلام في الشرق الأوسط غيسون غرينبلات إن خطة البيت الأبيض للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين سوف تحسن حياة الفلسطينيين وتحقق الازدهار لهم.

أهم ما جاء في تغريدات مبعوث البيت الأبيض للسلام الخميس مخاطبا السلطة الفلسطينية:

خطة البيت الأبيض سوف تحسن حياة الفلسطينيين وتخلق شيئا مختلفا تماما عما هو موجود الآن.

إنها خطة واقعية للازدهار حتى ولو كانت تعني وجود تنازلات.

الخطة إذا لم تكن واقعية فلا أحد يستطيع أن ينفذها.

إن تنفيذها لا يعني خيانة للمبادئ.

المستقبل الفلسطيني بين أيديكم.

نأمل أن تستخدموا قوتكم بحكمة وبطريقة تساعد الفلسطينيين على العيش حياة أكثر سعادة وأفضل. لقد حان الوقت لتزدهر حياتهم.

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