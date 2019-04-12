الإيرانيون يحتجون على تصنيف أمريكا الحرس الثوري منظمة إرهابية

حمل آلاف الإيرانيين لافتات كُتبت عليها عبارات مثل "أنا من الحرس أيضا" و"تسقط أمريكا" ونظموا مسيرة للاحتجاج على تصنيف الولايات المتحدة الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية.

التفاصيل:

عرض التلفزيون الرسمي لقطات للمتظاهرين وهم يهتفون بعد أن انتهوا من صلاة الجمعة في جامعة طهران واتجهوا إلى ميدان قريب "ماذا تظن أمريكا؟ إيران زاخرة بالحرس".

ذكر التلفزيون أنه جرى أيضا تنظيم احتجاجات مماثلة برعاية الدولة في شتى أنحاء إيران.

نقلت وكالة الطلبة الإيرانية للأنباء عن كيومرث حيدري قائد القوات البرية بالجيش الإيراني قوله: "على الأمريكيين أن يعلموا أن هذه صفعة وجهوها لأنفسهم أي أنها ستقوض أمن قواتهم في القيادة المركزية بالمنطقة وفي أنحاء العالم".

نقل الإعلام الرسمي عن خطيب صلاة الجمعة في طهران، محمد علي موحدي كرماني قوله "اليوم ثبت لشعوب العالم والمنطقة على وجه خاص أن أمريكا هي أم الإرهاب". وكان موحدي كرماني يرتدي زي الحرس الثوري.

وندد مسؤولون إيرانيون بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الإثنين، إدراج الحرس الثوري على قائمة سوداء للمنظمات الإرهابية في خطوة ستؤجج على الأرجح التوترات في الشرق الأوسط.

وردت إيران بتصنيف القيادة المركزية الأمريكية في المنطقة منظمة إرهابية.

وتدرج الولايات المتحدة بالفعل عشرات الكيانات والأشخاص على القائمة السوداء بزعم أنهم على صلة بالحرس الثوري لكنها لم تستهدف المنظمة ككل من قبل.

وتفاقم تدهور العلاقات بين طهران وواشنطن في مايو/ أيار 2018 الماضي عندما انسحب ترمب من الاتفاق النووي المبرم في العام 2015 بين إيران وست قوى عالمية ثم أعاد فرض عقوبات على طهران.