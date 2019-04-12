أمريكا تعلق المحادثات مع السودان بعد إطاحة الجيش بالبشير

علقت الولايات المتحدة المحادثات مع السودان بشأن تطبيع العلاقات بين البلدين بعدما أطاح الجيش بالرئيس عمر البشير وقال إنه سيدير البلاد لمدة عامين.
وعقب قرار العزل، طالبت المحكمة الجنائية الدولية، الخرطوم بتسليم البشير، الصادر بحقه مذكرتي توقيف في العامين 2009 و2010، لاتهامه بـ "تدبير إبادة جماعية وأعمال وحشية أخرى" ضمن حملته لإحباط تمرد في إقليم دارفور.
وكانت ما تسمى بمحادثات المرحلة الثانية بين الولايات المتحدة والسودان قد بدأت بعدما تحركت إدارة الرئيس السابق باراك أوباما لرفع حظر تجاري استمر 20 عاما على الخرطوم اعترافا من واشنطن بالدعم السوداني في محاربة تنظيم الدولة والتحسن في سجل البلاد في حقوق الإنسان.
وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على السودان في عام 1997 وشملت حظرا تجاريا وتجميد الأصول الحكومية بسبب انتهاكات حقوق الإنسان ومخاوف تتعلق بالإرهاب. وفرضت المزيد من العقوبات في عام 2006 بسبب ما قالت إنه تواطؤ في العنف في إقليم دارفور.
في الرابط أدناه تعرف على كل ما دار من لحظة أعلان الجيش السوداني اعتقال الرئيس عمر البشير
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