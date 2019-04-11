لماذا تأخر إعلان بيان القوات المسلحة السودانية؟!

تضاربت الأنباء حول التغيير في السودان، وسط تسريبات بتولي الفريق عوض بن عوف نائب الرئيس عمر البشير ووزير الدفاع رئاسة المجلس العسكري المؤقت لإدارة البلاد بعد تنحية البشير.
التفاصيل:
- حسب مراقبين فإن تأخير إذاعة البيان- الذي أعلن الجيش فجر اليوم عن إصداره – يعود إلى تحديد ردة فعل الشارع وقبول عوض بن عوف لدى الشعب السوداني. لاسيما أن مئات الآلاف خرجوا إلى الشارع الآن.
- وكالة الأناضول قالت إن الخلاف حول رسالة المرحلة الانتقالية بعد البشير بين بين عوض بن عوف نائب البشير ووزير الدفاع من جهة وعبد الفتاح برهان وعبد الرحمن المطري.
- إطلاق اسم عوض بن عوف كمرشح بديل للبشير يعتبره الكثير بمثابة انقلاب قاصر لأنه أحد المقربين من البشير.
- هنالك أنباء أخرى من ناشطين قالت إن تأخر البيان سببه احتجاز وزير الدفاع نفسه من داخل مبنى الإذاعة والتليفزيون حيث كان مقررا أن يلقي بيان الانقلاب.
- وفي السياق قال ناشطون إن ابن عوف استدرج من قبل قيادات في الجيش إلى مبنى الإذاعة والتلفزيون لإذاعة البيان، فعاجلوا باعتقاله والتحفظ عليه.
- وأبلغت مصادر الجزيرة أن تولى ابن عوف سيواجه برفض كبير من المعارضة التي حددت موقفها المطالب بتسليم السلطة لمجلس انتقالي ليس فيه رموز النظام.
- ورشحت مصادر وصول الفريق أول عبد الفتاح البرهان المفتش العام للقوات المسلحة إلى مباني الإذاعة والتلفزيون.