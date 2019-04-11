لماذا تأخر إعلان بيان القوات المسلحة السودانية؟!

تضاربت الأنباء حول التغيير في السودان، وسط تسريبات بتولي الفريق عوض بن عوف نائب الرئيس عمر البشير ووزير الدفاع رئاسة المجلس العسكري المؤقت لإدارة البلاد بعد تنحية البشير.

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