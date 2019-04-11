شاهد: وزير الدفاع السوداني يؤدي القسم رئيسا للمجلس العسكري

قال التلفزيون السوداني، الخميس، إن وزير الدفاع عوض محمد أحمد بن عوف سيرأس المجلس العسكري الانتقالي الجديد بعد الإطاحة بالرئيس عمر حسن البشير>

التفاصيل:

أظهرت لقطات بثها التلفزيون الحكومي أداء "بن عوف" القسم بحضور رئيس القضاة عبد المجيد إدريس.

أدى رئيس أركان الجيش كمال عبد المعروف القسم نائبا لرئيس المجلس الانتقالي العسكري.

وزير الدفاع السوداني أعلن اليوم عن تشكيل "مجلس عسكري انتقالي" يتولى الحكم لمدة عامين.

خلفيات:

في وقت سابق، أمس الخميس، أعلن وزير الدفاع السوداني عوض بن عوف، عزل الرئيس عمر البشير واعتقاله، وبدء فترة انتقالية لعامين تتحمل المسؤولية فيها اللجنة الأمنية العليا والجيش.

العزل جاء في بيان بثه التلفزيون الرسمي السوداني، وأعلن فيه بن عوف أيضاً حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر وحظر التجوال لمدة شهر اعتبارا من مساء الخميس.

البيان أعلن تعطيل الدستور وإغلاق المجال الجوي لمدة 24 ساعة والمعابر الحدودية لحين إشعار آخر، وكذلك حل المجلس الوطني ومجالس الولايات ومؤسسة الرئاسة ومجلس الوزراء.

واصل المحتجون الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للجيش السوداني على الرغم من دخول حظر التجوال حيز التنفيذ.

عاجل | محتجون يواصلون الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للجيش السوداني على الرغم من دخول حظر التجوال حيز التنفيذ https://t.co/MU3a5hiRyf — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 11, 2019

ردد ناشطون معتصمون هتافات تدعو لإسقاط "بن عوف" ردا على البيان الذي تلاه عبر التلفزيون الرسمي، وفق شهود عيان.

تجمع المهنيين وتحالفات المعارضة السودانية أعلنوا رفضهم بيان الجيش "جملة وتفصيلا"، ومواصلة الاعتصام حتى تسليم السلطة لحكومة مدنية انتقالية.

تأتي قرارات بن عوف، عقب احتجاجات تشهدها السودان منذ 19 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بدأت منددة بالغلاء وتحولت إلى المطالبة بإسقاط النظام، وأسفرت عن سقوط عديد من القتلى والجرحى.

في الرابط أدناه تعرف على كل ما دار من لحظة أعلان الجيش السوداني اعتقال الرئيس عمر البشير

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