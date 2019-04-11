شاهد: وزير إسرائيلي متطرف يتقدم اقتحامات مستوطنين للأقصى

قاد وزير الزراعة الإسرائيلي أوري أرئيل، صباح اليوم الخميس، اقتحامات مجموعات من المستوطنين ساحات المسجد الأقصى، بالتزامن مع الإعلان عن نتائج انتخابات الكنيست الـ21.
التفاصيل:
- الوزير المتطرف "أرئيل" اقتحم على رأس مجموعة من المستوطنين المتطرفين، المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من عناصر الوحدات الخاصة بشرطة الاحتلال.
- شرطة الاحتلال وفرت الحراسة للمقتحمين، وواصلت فرض إجراءات مشددة على دخول الفلسطينيين لساحات الحرم.
- بحسب مسؤول العلاقات العامة والإعلام بدائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، فراس الدبس، فإن الوزير أرئيل تَقدم الاقتحام الاستفزازي برفقة عشرات من المستوطنين، ساحات الأقصى على مجموعات متتالية وتجولوا في ساحات الحرم بدءا من دخولهم عبر باب المغاربة وانتهاء بخروجهم عبر باب السلسلة.
- مجموعات المستوطنين تلقت شروحات عن "الهيكل" المزعوم من قبل مرشدين يهود ومن قبل أرئيل أيضًا، فيما حاول بعضهم تأدية طقوس تلمودية قبالة قبة الصخرة ومصلى "باب الرحمة".
- أرئيل قدم شرحًا وتصريحًا عنصريًا بشأن أسطورة الهيكل المزعوم، ونفذ جولات استفزازية في أرجاء المسجد قبل مغادرته من باب السلسلة.
- شرطة الاحتلال تواصل فرض إجراءات مشددة على دخول الفلسطينيين للمسجد، حيث نصبت الحواجز على الطرقات المؤدية لأبواب الحرم.
بيان وزير الأوقاف والشؤون الدينية، يوسف ادعيس:
- ادعيس استنكر الاقتحامات، وطالب بوضع حد لهذه الغطرسة التي "ستقود المنطقة إلى ما لا يحمد عقباه."
- ادعيس: المخططات الإسرائيلية المتصاعدة والخطيرة بحق مدينة القدس، والمتمثلة باستمرار التدخلات في شؤون المسجد الأقصى، وآخرها إغلاق باب الرحمة ومنع المصلين من أداء صلواتهم فيه، ما هي إلا محاولة لتغيير الأمر الواقع في الأقصى.
خلفيات:
- شرطة الاحتلال تسمح للمستوطنين يومياً باقتحام المسجد الأقصى ما عدا الجمعة والسبت، والمناسبات الدينية، حيث يقتحم المستوطنون المسجد على فترتين صباحية ومسائية.
- وزراء بحكومة الاحتلال وأعضاء الكنيست، نفذوا خلال الأشهر الماضية اقتحامات للمسجد الأقصى المبارك، حيث اقتحمه "شولي معلم" من حزب البيت اليهودي، و"يهودا غليك" عن حزب الليكود اليميني، ووزير زراعة الاحتلال أوري آرئيل.
- رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، كان قد سمح في شهر يوليو/تموز الماضي، للوزراء ولأعضاء الكنيست، باقتحام المسجد بعد أكثر من عامين على قرار يقضي بمنعهم، ما أدى إلى تصاعد الاقتحامات للحرم القدسي الشريف.