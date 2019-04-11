شاهد: وزير إسرائيلي متطرف يتقدم اقتحامات مستوطنين للأقصى

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، كان قد سمح في شهر يوليو/تموز الماضي، للوزراء ولأعضاء الكنيست، باقتحام المسجد بعد أكثر من عامين على قرار يقضي بمنعهم، ما أدى إلى تصاعد الاقتحامات للحرم القدسي الشريف.