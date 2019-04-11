شاهد: بأفواه مكممة.. عشرات يتضامنون مع معتقلي "حراك الريف"

تظاهر عشرات النشطاء والحقوقيين المغاربة، أمام مبنى البرلمان للاحتجاج على تأكيد محكمة مغربية نهاية الأسبوع الماضي أحكاما بالسجن وصفت بالقاسية على معتقلي حراك الريف.
واندلع حراك الريف نهاية عام 2016 في منطقة الريف بشمال المغرب بعد مقتل بائع سمك سحقًا داخل حاوية للنفايات.
كشكل تضامني مع المعتقلين أقدم المشاركون على تكميم أفواههم بأشرطة لاصقة في إشارة إلى قمع حرية التعبير ، فيما خاضت أمهات معتقلي الريف وقفة صامتة أمام السجن المحلي بالدار البيضاء، صباح الأربعاء، كشكل احتجاجي وتضامني مع أبنائهن.
الزفزافي، قائد "حراك الريف" في المغرب، عمد إلى خياطة شفتيه غداة تأكيد حكم بسجنه 20 عامًا ليل الجمعة الماضية، وفق ما أعلنت عائلته. وذلك تعبيرا منه عن "إيمانه بحقه في الحرية"، واحتجاجا على "ظروف اعتقاله".