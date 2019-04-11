شاهد: بأفواه مكممة.. عشرات يتضامنون مع معتقلي "حراك الريف"

الزفزافي، قائد "حراك الريف" في المغرب، عمد إلى خياطة شفتيه غداة تأكيد حكم بسجنه 20 عامًا ليل الجمعة الماضية، وفق ما أعلنت عائلته. وذلك تعبيرا منه عن "إيمانه بحقه في الحرية"، واحتجاجا على "ظروف اعتقاله".