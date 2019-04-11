شاهد: أول تعليق من أردوغان على "اعتقال البشير"

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، إن بلاده لديها علاقات متجذرة مع السودان، وتريد مواصلتها.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها أردوغان، خلال مؤتمر صحفي مع رئيس بوركينا فاسو، روك مارك كريستيان كابوري، بالعاصمة أنقرة، عقب إعلان وزير الدفاع السوداني عوض بن عوف، عزل الرئيس عمر البشير، وبدء فترة انتقالية لعامين.

أبرز تصريحات أردوغان:

لدينا علاقات متجذرة في التاريخ مع السودان، ونريد أن تتواصل.

ننتظر انتقال السلطة في السودان إلى الشعب في أقرب وقت ممكن.

نتلقى أنباء متضاربة، ولا يمكننا معرفة مصير البشير، وما إذا كان في منزله أم في مكان آخر.

ننتظر من الشعب السوداني أن يدخل فورا وبأقصر وقت ممكن إلى الفترة الديمقراطية

أتمنى أن يستطيع السودان الخروج من هذا الوضع بأجواء أخوية، وتفعيل المرحلة الديمقراطية بأسرع ما يمكن.

كل انقلاب للأسف ينعكس بدمويته على الشعب ولا أريد أبدا أن يتضرر الشعب السوداني من الانقلاب.

أبرز تصريحات رئيس بوركينا فاسو:

لا يمكننا الوقوف إلى جانب الانقلاب في السودان.

السفير التركي في السودان:

السفير التركي في الخرطوم، عرفان نذير أوغلو، أعاد نشر تغريدة له حول السودان وشعبه قال فيها: نحن نحب السودان وأهله الشرفاء، أصحاب الوجوه الباسمة. كنا حتى هذه اللحظة بجانب إخوتنا السودانيين وسنكون بجانبهم دائماً.

السفير التركي أرفق تغريدته بصورة تظهر الترحيب الذي تلقاه من قبل مواطنين سودانيين.

نحن نحبُ السودان وأهله الشرفاء، أصحاب الوجوه الباسمة. كنا حتى هذه اللحظة بجانب إخوتنا السودانيين وسنكون بجانبهم دائماً. pic.twitter.com/kgcgGeIVFo — 🇹🇷İrfan Neziroğlu🇹🇷 (@ineziroglu) April 10, 2019

خلفيات:

أردوغان كان أول رئيس تركي يزور الخرطوم عام 2017 عندما وقعت تركيا مع السودان عدة اتفاقات بقيمة 650 مليون دولار فور تخلصه من عقوبات أمريكية استمرت نحو عقدين.

في وقت سابق اليوم الخميس، أعلن وزير الدفاع السوداني عوض بن عوف، عزل الرئيس عمر البشير واعتقاله، وبدء فترة انتقالية لعامين تتحمل المسؤولية فيها اللجنة الأمنية العليا والجيش.

العزل جاء في بيان بثه التلفزيون الرسمي السوداني، وأعلن فيه بن عوف أيضاً حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر وحظر التجوال لمدة شهر اعتبارا من مساء الخميس.

البيان أعلن تعطيل الدستور وإغلاق المجال الجوي لمدة 24 ساعة والمعابر الحدودية لحين إشعار آخر، وكذلك حل المجلس الوطني ومجالس الولايات ومؤسسة الرئاسة ومجلس الوزراء.

ردد ناشطون معتصمون هتافات تدعو لإسقاط "بن عوف" ردا على البيان الذي تلاه عبر التلفزيون الرسمي، وفق شهود عيان.

تجمع المهنيين وتحالفات المعارضة السودانية أعلنوا رفضهم بيان الجيش "جملة وتفصيلا"، ومواصلة الاعتصام حتى تسليم السلطة لحكومة مدنية انتقالية.

في الرابط أدناه تعرف على كل ما دار من لحظة أعلان الجيش السوداني اعتقال الرئيس عمر البشير

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