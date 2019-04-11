رويترز: مصر تنسحب من "الناتو العربي" لمواجهة إيران

نقلت وكالة "رويترز" للأنباء عن أربعة مصادر مطلعة، قولها إن مصر انسحبت من الجهود الأمريكية لتشكيل "الناتو العربي"، ما يمثل ضربة لمساعي إدارة الرئيس دونالد ترمب لاحتواء نفوذ إيران.

التفاصيل:

مصدر ذكر أن مصر أبلغت قرارها للولايات المتحدة والأطراف الأخرى المعنية بالتحالف الأمني في الشرق الأوسط المقترح تشكيله، قبل اجتماع عقد يوم الأحد في الرياض.

المصدر: القاهرة لم ترسل وفدًا إلى الاجتماع وهو الأحدث في إطار السعي لإعطاء دفعة للجهود التي تقودها الولايات المتحدة لجمع الحلفاء العرب في معاهدة أمنية وسياسية واقتصادية للتصدي لإيران.

مصدر عربي طلب عدم نشر اسمه، قال إن مصر انسحبت لتشككها في جدية المبادرة فهي لم تر بعد خطة أولية تحدد ملامح هذا التحالف، ولأن وضع خطة ينطوي على خطر زيادة التوتر مع إيران.

المصدر العربي: الغموض المحيط بما إذا كان الرئيس ترمب سيفوز بولاية ثانية العام القادم، واحتمال أن يتخلى من يخلفه عن المبادرة، عاملان ساهما في اتخاذ مصر القرار.

مصدر سعودي قال عن المبادرة "إنها لا تسير كما ينبغي".

وفقًا لوثيقة سرية للبيت الأبيض اطلعت عليها "رويترز" العام الماضي فإن المبادرة التي اقترحتها السعودية للمرة الأولى عام 2017 تهدف إلى الحد أيضًا من نفوذ روسيا والصين المتزايد في المنطقة.

المبادرة اقترحتها الرياض للمرة الأولى عام 2017 (رويترز)

"الناتو العربي":