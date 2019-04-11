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تعرف على الفريق عوض بن عوف وزير الدفاع السوداني

الفريق عوض بن عوف وزير الدفاع السوداني
الفريق عوض بن عوف وزير الدفاع السوداني
11/4/2019

الفريق أول عوض بن عوف وزير الدفاع ونائب الرئيس أصبح الرجل الأول في البلاد بعد الإطاحة بالبشير وتشكيل مجلس عسكري الانتقالي لحكم البلاد لمدة عامين.

من هو عوض بن عوف:
  • في وقت تفيد مصادر برفض شعبي لعوض بن عوف كونه جزء من النظام، وافتقاره للإدارة السياسية.
  • بتولي ابن عوف رئاسة المجلس العسكري بعد الإطاحة بالبشير، فإن الأيام المقبلة ستحدد مدى قبول الشارع السوداني، خاصة المتظاهرين لابن عوف.
  • ولد ابن عوف في إحدى قرى منطقة قري شمالي العاصمة الخرطوم، والتحق بالكلية الحربية، ليتخرج منها برتبة ملازم، ضمن صفوف الدفعة 23، ونال بعدها تدريباً عسكرياً في مصر، وعمل بسلاح المدفعية، كما عمل مدرسا بكلية القادة والأركان.
  • ابن عوف الموالي للحركة الإسلامية، كان قريبا من انقلاب البشير عام 1989 ضد حكومة الصادق المهدي، ما أتاح له الفرصة للترقي والتدرج في المناصب العسكرية، ليعمل مديرا لجهاز الأمن، ومديرا لهيئة الاستخبارات العسكرية.
  • عمل نائبا لهيئة أركان الجيش السوداني، وتقاعد من العمل العسكري عام 2010، وعين سفيرا بعدها في وزارة الخارجية، حيث تولى منصب مدير إدارة الأزمات، قبل أن يصبح قنصلا عاما للسودان في القاهرة، ثم سفيرا للخرطوم لدى سلطنة عمان.
  • ابن عوف عاد إلى المؤسسة العسكرية بعد 5 سنوات من الابتعاد عنها، عندما تولى منصب وزير الدفاع الوطني عام 2015، بمرسوم جمهوري صدر من البشير، بعد الانتخابات الرئاسية التي جرت ذلك العام، وفاز البشير بموجبها.
  • خلال عمله وزيرا للدفاع، عمل على تقوية تسليح الجيش السوداني بالأسلحة الحديثة والنوعية، وعرف عنه دعمه لمشاركة قوات بلاده في عملية عاصفة الحزم، التي يقودها التحالف السعودي الإماراتي في اليمن.
  • وفي 23 فبراير/ شباط الماضي، عين البشير وزير دفاعه ابن عوف نائبا أول له، مع احتفاظه بمنصب وزير الدفاع، وكانت سابقة أولى يلجأ لها البشير في حكوماته التي أنشأها منذ انقلابه قبل 30 عاما، بأن يجمع نائبه منصبا وزاريا، وذلك تحت وطأة ضغط الحراك الشعبي، ومحاولة البشير عسكرة الحكومة.
  • حسب مراقبين، لم يمارس ابن عوف القيادة إلا على مستوى الفروع الامنية والأسلحة، وليست لديه الخبرة السياسية الكافية لقيادة البلاد، كما أن تطابق الرؤى ووجهات النظر بينه وبين البشير، جعل الأخير يقربه منه، وهو ما يصطدم برفض شعبي مطالب بتسليم السلطة لمجلس انتقالي.
المصدر : وكالات
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