تعرف على الفريق عوض بن عوف وزير الدفاع السوداني

الفريق أول عوض بن عوف وزير الدفاع ونائب الرئيس أصبح الرجل الأول في البلاد بعد الإطاحة بالبشير وتشكيل مجلس عسكري الانتقالي لحكم البلاد لمدة عامين.

من هو عوض بن عوف: