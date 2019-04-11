تجمع المهنيين وتحالفات المعارضة السودانية: ما حدث انقلاب عسكري

أعلن تجمع المهنيين وتحالفات المعارضة السودانية، رفضهم بيان الجيش "جملة وتفصيلا"، ومواصلة الاعتصام حتى تسليم السلطة لحكومة مدنية انتقالية.

التفاصيل:

الإعلان جاء في بيان مشترك، الخميس، نشره التجمع وتحالفات المعارضة، على صفحة التجمع بـ "فيسبوك" و "تويتر".

البيان قال: نفذت سلطات النظام انقلاباً عسكرياً تعيد به إنتاج ذات الوجوه والمؤسسات التي ثار شعبنا العظيم عليها.

البيان أضاف: إننا في قوى إعلان الحرية والتغيير نرفض ما ورد في بيان إنقلابيي النظام وندعو شعبنا للمحافظة على اعتصامه الباسل أمام مباني القيادة العامة للقوات المسلحة بالخرطوم وفي بقية الأقاليم".

البيان دعا السودانيين للبقاء في الشوارع في كل مدن البلاد حتى تسليم السلطة لحكومة انتقالية مدنية تعبر عن قوى الثورة.

البيان تابع: هذا هو القول الفصل وموعدنا الشوارع التي لا تخون.

خلفيات:

في وقت سابق اليوم أعلن وزير الدفاع عوض بن عوف عزل الرئيس عمر البشير واعتقاله، وبدء فترة انتقالية لعامين تتحمل المسؤولية فيها اللجنة الأمنية العليا والجيش.

جاء ذلك في بيان بثه التلفزيون الرسمي السوداني، وأعلن فيه بن عوف أيضاً إعلان حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر وحظر التجوال لمدة شهر اعتبارا من مساء الخميس.

نداء عاجل جداً ومهم نناشد كل المواطنين بالعاصمة والأقاليم التوجه لأماكن الاعتصامات أمام القيادة العامة لقوات الشعب المسلحة والحاميات.#اعتصام_القياده_العامه#السودان_الاضراب_العام#مدن_السودان_تنتفض — تجمع المهنيين السودانيين (@AssociationSd) April 11, 2019

ردد ناشطون معتصمون هتافات تدعو لإسقاط بن عوف ردا على البيان الذي تلاه عبر التلفزيون الرسمي، وفق شهود عيان.

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