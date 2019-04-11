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سياسة

بعد إعلان الجيش "اعتقال" البشير.. "السودان" يتصدر "تويتر" عالميا

الرئيس السوداني المعزول عمر البشير
الرئيس السوداني المعزول عمر البشير
11/4/2019

تصدر وسم السودان قائمة تويتر عالميا عقب إعلان القوات المسلحة السودانية، صباح الخميس، أنها بصدد إصدار بيان هام، بينما انتشرت آليات عسكرية في محيط القصر الجمهوري.

 ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن مصادر سودانية أن الجيش أصدر تعميما لكافة وحداته أكد فيه استلامه للسلطة وشروعه في تشكيل مجلس عسكري لإدارة شؤون البلاد 

في السياق ذاته، اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي وتصدر هاشتاج "السودان Sudan" ليصبح الأول عالميا على موقع تويتر بلغتية العربية والإنجليزية وهاشتاج اعتصام القيادة العامة. 

ومن أبرز المغردين رئيس حزب المؤتمر السوداني عمر القير الذي دعا الجماهير لمواصلة الاعتصام والخروج للشوارع لحراسة ثورتهم 
 

وأكد الدكتور تاج السر عثمان في تغريدة له أن السودان دخل مرحلة ما بعد البشير وأخطر ما سيواجهه الآن: 

أما محمد المختار الشنقيطي فغرد واصفا ما حدث في السودان ليلة أمس الأربعاء بحسب مصادر مطلعة 

وبعد وقت قليل من تغريدة محمد المختار الشنقيطي، أعلن الجيش السوداني برئاسة وزير الدفاع الفريق أول عوض بن عوف في بيان بث عبر التلفزيون الرسمي عن اقتلاع النظام والتحفظ على رأسه في مكان آمن والبدء في فترة انتقالية لمدة عامين وفرض الطوارئ لمدة 3 أشهر 

 

 

جاءت تغريدات النشطاء ما بين معبر عن الفرحة بنهاية عهد البشير ومحذر من استمرار السيناريو العسكري والدعوة إلى دولة مدنية برئاسة مجلس انتقالي مدني 
إذ حذر الناشط المصري أحمد البقري في تغريدة له " أهل السودان من واقع التجربة المصرية الأليمة:

وأكد سمير عثمان أن بيان الجيش السوداني لم يأت بجديد وأن " الثورة مستمرة .. الشارع بس!" 

في الرابط أدناه تعرف على كل ما دار من لحظة أعلان الجيش السوداني اعتقال الرئيس عمر البشير

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المصدر : الجزيرة مباشر + تويتر
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