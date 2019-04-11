بريطانيا تعتقل جوليان أسانج مؤسس ويكيليكس

ألقت الشرطة البريطانية القبض على جوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس اليوم الخميس بعدما تم استدعائها إلى سفارة الإكوادور التي يتحصن بها منذ عام 2012.

التفاصيل:

الشرطة البريطانية: ألقى ضباط من شرطة العاصمة القبض على جوليان أسانج (47 عاما) اليوم الخميس 11 أبريل في سفارة الإكوادور.

الشرطة قالت إنها ألقت القبض على أسانج "بعدما استدعاها السفير إلى السفارة في أعقاب سحب حكومة الإكوادور حق اللجوء" الذي منحته لأسانج.

الشرطة البريطانية قالت إن أن التوقيف تم بموجب أمر قضائي يعود لحزيران/يونيو 2012 صادر عن محكمة وستمنستر في لندن، بسبب عدم مثول أسانج أمام المحكمة.

رئيس الإكوادور لنين مورينو أكد أن بلاده تصرفت بموجب حقها "السيادي" حين قررت سحب لجوء أسانج.

مورينو كتب على تويتر "الإكوادور قررت بموجب الحق السيادي سحب اللجوء الدبلوماسي لجوليان أسانج لخرقه أكثر من مرة الاتفاقيات الدولية".

الرئيس السابق رافاييل كوريا اتهم خلفه مورينو بانه "خائن" بعد قراره سحب اللجوء من أسانج.

رافاييل كوريا كتب على تويتر "هذا يعرض حياة أسانج للخطر ويذلّ الإكوادور. يوم حداد عالمي"، مندداً بـ"جريمة لن تنساها الإنسانية أبداً" وذلك بعد وقت قصير من توقيف أسانج من سفارة الإكوادور في لندن.

من جهته أكد موقع ويكيليكس على تويتر أن الإكوادور أنهت "بشكل غير قانوني" اللجوء السياسي الممنوح إلى جوليان أسانج، وقامت السفارة "بدعوة" الشرطة البريطانية إلى مقرها من أجل توقيفه.

سارعت روسيا أيضا الى التنديد بتوقيف أسانج متهمة السلطات البريطانية "بخنق الحرية".

VIDEO: UK media outlets are broadcasting video claiming to be the moment Wikileaks founder Julian Assange was arrested and removed from the Ecuadorian Embassy in London after seven years. pic.twitter.com/0IBPWiVCNi — Michael Gravesande (@OldBlackHack) April 11, 2019

من هو جوليان أسانج؟