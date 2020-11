بريطانيا تعتقل جوليان أسانج مؤسس ويكيليكس

ألقت الشرطة البريطانية القبض على جوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس اليوم الخميس بعدما تم استدعائها إلى سفارة الإكوادور التي يتحصن بها منذ عام 2012.

التفاصيل:

VIDEO: UK media outlets are broadcasting video claiming to be the moment Wikileaks founder Julian Assange was arrested and removed from the Ecuadorian Embassy in London after seven years. pic.twitter.com/0IBPWiVCNi

— Michael Gravesande (@OldBlackHack) April 11, 2019