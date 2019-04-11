الجيش السوداني يطيح بالبشير ويشكل مجلسا عسكريا لحكم البلاد

أعلن وزير الدفاع السوداني عوض بن عوف الإطاحة بالرئيس عمر البشير وتشكيل مجلس عسكري لإدارة البلاد.
تشكيل مجلس عسكري إنتقالي يتولي إدارة حكم البلاد لفترة إنتقالية مدتها عامين .
تعطيل العمل بدستور جمهورية السودان الإنتقالي لسنة 2005م .
إعلان حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر وحظر التجوال لمدة شهر من الساعة العاشرة مساءً إلي الرابعة صباحاً .
قفل الأجواء لمدة أربعة وعشرين ساعة والمداخل والمعابر في كل أنحاء السودان لحين إشعار آخر .
حل مؤسسة الرئاسة من نواب ومساعدين وحل مجلس الوزراء القومي على أن يكلف وكلاء الوزارات بتسيير العمل .
حل المجلس الوطني ومجلس الولايات .
حل حكومات الولايات ومجالسها التشريعية وتكليف الولاة ولجان الأمن في أداء مهامهم .
يستمر العمل طبيعياً بالسلطة القضائية ومكوناتها ، وكذلك المحكمة الدستورية والنيابة العامة.
دعوة حاملي السلاح والحركات المسلحة للإنضمام لحضن الوطن والمساهمة في بنائه .
المحافظة علي الحياة العامة للمواطنين دون إقصاء أو إعتداء أو انتقام ، أو اعتداء على الممتلكات الرسمية والشخصية وصيانة العرض والشرف.
الفرض الصارم للنظام العام ومنع التفلت ومحاربة الجريمة بكل أنواعها .
إعلان وقف إطلاق النار الشامل في كل أرجاء السودان .
إطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين فوراً .
تهيئة المناخ للانتقال السلمي للسلطة وبناء الأحزاب السياسية وإجراء انتخابات حرة نزيهة بنهاية الفترة الانتقالية ووضع دستور دائم للبلاد .
الإلتزام بكل المعاهدات والمواثيق والاتفاقيات بكل مسمياتها المحلية والإقليمية والدولية .
إستمرار عمل السفارات والبعثات والهيئات الدبلوماسية والمنظمات .
تأمين الوحدات والمناطق الحيوية والجسور وأماكن العبادة .
نحن في المجلس العسكري الانتقالى الذي سيتم تشكيله في البيان الثاني إذ نتحمل هذه المسؤولية نحرص على سلامة المواطن والوطن ونرجو أن يحمل معنا المواطن المسئولية ويتحمل بعض الإجراءات الأمنية المشددة شراكةً منه في أمن وسلامة الوطن .