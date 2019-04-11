الجيش السوداني يستولي على الإذاعة والتليفزيون وترقب بيان له

دخل ضباط من الجيش السوداني، صباح الخميس، مبنى التلفزيون والإذاعة الرسمي، فيما طوقته القوات المسلحة من الخارج، وفق شهود عيان.

التفاصيل:

أفاد الشهود لوكالات الأنباء بأن قوات الجيش طوقت مقر الإذاعة والتلفزيون الرسميين.

انتشرت قوات من الجيش والدعم السريع في شوارع العاصمة الخرطوم.

وأفاد ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي بمحاصرة الجيش للقصر الرئاسي وسط العاصمة الخرطوم.

قطع بث الأرسال في التلفزيون الرسمي، وبث التلفزيون أغاني وطنية.

فيما بثت اذاعة أم درمان (وهي إذاعة السودان الرسمية) أغانٍ وأناشيد وطنية.

وقال التلفزيون الرسمي " ستقدم الإذاعة بيانا هاما بعد قليل فترقبوه.

تزايد عدد المتظاهرين أمام قيادة الجيش

دعا تجمع المهنيين وتحالفات المعارضة، الخميس، كل المواطنين التوجه لمكان الاعتصام أمام مقر الجيش السوداني، عقب إعلان الجيش عن بيان هام.

أبرز م ورد في بيان تجمع المهنيين:

نناشد كل المواطنيين بالعاصمة ومدن البلاد بالتوجه لأمكان الاعتصامات أمام القيادة العامة للجيش السودان،وحاميات الجيش بمدن الولايات (18 ولاية).

شدد البيان على المعتصمين بالبقاء في ميدان الاعتصام وعدم التحرك حتى إعلان بيان آخر من التجمع.

يقود تجمع المهنيين وتحالفات المعارضة منذ 19 ديسمبر/ كانون أول، للمطالبة بتنحي البشير وإسقاط النظام.

في وقت سابق، أعلن التلفزيون الرسمي عن بيان هام للجيش السوداني.

يواصل التلفزيون الرسمي بث الاغاني الوطنية.

فيما لا يزل الآلاف يعتصمون أمام مقر قيادة الجيش السوداني للمطالبة بتنحي البشير واسقاط النظام لليوم السادس على التوالي.

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