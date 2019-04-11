آخر الأخبار في السودان لحظة بلحظة

يترقب السودان بيانا مهما للجيش بعد أن نشر قواته في العاصمة الخرطوم، وسط تقارير عن محاولة انقلاب ضد الرئيس عمر البشير وأخرى تفيد بتنحيه عن السلطة.
آخر التطورات:
- تجمع المهنيين السودانيين يرفض بيان الجيش ويدعو لمواصلة الاحتجاجات.
- مصدر بقيادة تجمع المهنيين لرويترز: نرفض بيان القوات المسلحة وندعو الثوار لمواصلة الاعتصام.
- الجيش السوداني يطيح بالرئيس عمر البشير ويعلن اعتقاله وإنشاء مجلس عسكري لتولي إدارة البلاد.
- بيان القوات المسلحة السودانية يتلوه الآن الفريق عوض بن عوض نائب الرئيس البشير ووزير الدفاع السوداني.
- مصدر عسكري للجزيرة: إطلاق النار قبل ساعتين في محيط القيادة العامة للجيش السوداني كان ابتهاجا بالتغيير.
- الأناضول: تصاعد الخلاف داخل قيادة الجيش السوداني حول رئاسة المرحلة الانتقالية بين عوض بن عوف من جهة وعبد الفتاح برهان وعبد الرحمن المطري من جهة أخرى.
- المفوضية الأوربية: دعونا الأطراف في السودان إلى تجنب العنف وإطلاق سلسلة إصلاحات اقتصادية وسياسية.
- وكالة الأناضول: الجيش السوداني سيعلن فرض حظر التجوال بدءا من مغرب الخميس في كافة أنحاء البلاد.
- الكرملين: نعول على عودة الوضع في السودان إلى المسار الدستوري قريبا.
- الكرملين: ما يحدث في السودان شأن داخلي والسودانيون أنفسهم من يقرره.
- أسوشتيد برس عن مصادر رسمية رفيعة: الجيش أجبر الرئيس عمر البشير على التنحي، وقالت "سي إن إن" إنه قيد الإقامة الجبرية في منزله بعد استبدال حراسه الشخصيين.
- الصادق المهدي في تصريح إعلامي: البشير تحت الإقامة الجبرية الآن وكذلك عدد من قيادات تنظيم الإخوان المسلمين.
- الأناضول: اعتقال أحمد حسن الزبير الأمين العام للحركة الإسلامية التي يرأسها البشير.
- تجمع المهنيين السودانيين: لا سبيل سوى تسليم السلطة لحكومة انتقالية مدنية وطنية.
- تجمع المهنيين السودانيين: لا يمكن مخاطبة هذه الأزمة من خلال انقلاب عسكري آخر يؤدي لإعادة إنتاجها وتعقيدها.
- الأناضول نقلا عن شهود عيان: إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين من سجن كوبر بالخرطوم.
- الأناضول عن شهود عيان: قوات من الجيش تحاصر منزل أشقاء البشير بضاحية كافوري بمدينة بحري شمال الخرطوم.
- وكالة الأنباء الألمانية: مصادر داخل الجيش السوداني أفادت بوضع الرئيس عمر البشير قيد الإقامة الجبرية.
- مصادر خاصة للجزيرة: القوات المسلحة أصدرت تعميما أكدت فيه استلام السلطة وتشكيل مجلس عسكري لإدارة شؤون البلاد.
- وكالة الأناضول عن شهود عيان: سماع أصوات أعيرة نارية داخل مرة قيادة الجيش السوداني ولم يعرف إذا كانت صادرة عن اشتباكات أم للتعبير عن الفرح باستلام الجيش للسلطة.
- تجمع المهنيين السودانيين: يجب تسليم السلطة لحكومة مدينة انتقالية تعبر عن مكونات الثورة.
- تجمع المهنيين السودانيين يطلب من المعتصمين البقاء أمام مقر قيادة الجيش حتى تنفيذ المطالب.
- وكالة الأناضول: الاستخبارات العسكرية السودانية تعتقل مساعد الرئيس عوض الجاز ومساعد الرئيس الأسبق نافع على نافع.
- مصادر للجزيرة: اعتقال عبد الرحيم محمد حسين وزير الدفاع السابق.
- مصادر للجزيرة: اعتقال أحمد هارون رئيس حزب المؤتمر الوطني الحاكم وعلي عثمان طه النائب السابق للبشير.
- مراسل الجزيرة: ضباط من الجيش أبلغوا الرئيس السوداني عمر البشير أنه لم يعد رئيسا للجمهورية.
- تجمع المهنيين السودانيين: الاعتصام هو لقطع الطريق أمام أي حلول جزئية أو زائفة
- تجمع المهنيين السودانيين: مطالب الشعب السوداني تنحي البشير ونظامه وتسليم السلطة.
- مراسل الجزيرة: منع إقلاع أي طائرة من مطار الخرطوم والسماح للطائرات القادمة بالهبوط.
- رويترز: انتشار عربات للجيش السوداني على الطرق والجسور الرئيسية في الخرطوم.
- مراسل الجزيرة: ضباط من الجيش دخلوا فجر اليوم إلى مبنى الإذاعة والتلفزيون السودانيين وبيان للجيش يذاع بعد قليل.
- مصادر للجزيرة: إغلاق مطار الخرطوم إلى حين إذاعة بيان القوات المسلحة السودانية المرتقب.
- مصادر للجزيرة: إغلاق مطار الخرطوم إلى حين إذاعة بيان القوات المسلحة السودانية.
- تجمع المهنيين السودانيين يناشد الشعب السوداني بالتوجه إلى مقر قيادة الجيش في الخرطوم.
- التلفزيون الرسمي السوداني يعلن أن الجيش السوداني سيذيع بيانا هاما بعد قليل ويبث أغاني وطنية.