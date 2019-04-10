واشنطن تضغط على السعودية للإفراج عن أمريكيين محتجزين

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إنه يمارس ضغوطا على السعودية للإفراج عن مواطنين أمريكيين تعتقلهم السلطات في إطار حملة تستهدف ناشطين في مجال الدفاع عن حقوق المرأة في المملكة.

وعادة ما يتوخى بومبيو الحذر في توجيه أي انتقاد للسعودية التي تربطها علاقات وثيقة بإدارة الرئيس دونالد ترمب.

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قال بومبيو إنه تحدث شخصيا إلى مسؤولين سعوديين "حول كل أمريكي نعلم أنه تم اعتقاله دون حق".

أضاف أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ "لقد دعوناهم إلى اتخاذ قرار أفضل وقلنا إنه يجب الافراج عن هؤلاء الأشخاص".

بومبيو: احتجاز الأمريكيين بشكل تعسفي لا يتماشى مع العلاقات بين السعودية والولايات المتحدة. كما أننا لا نعتقد أن ذلك يخدم مصلحة السعودية".

رفض بومبيو الكشف عن أسماء المواطنين الأمريكيين الذين تحتجزهم السعودية. إلا أن السيناتور الديمقراطي تيم كاين وجه له سؤالا حول صلاح الحيدر، نجل الناشطة البارزة عزيزة اليوسف.

ذكر نشطاء أن الأمريكي الثاني المحتجز هو الكاتب والطبيب بدر الإبراهيم، وهما يحملان الجنسيتين الأمريكية والسعودية.

حملة الاعتقالات الأخيرة