رئيس الأركان الجزائري: سير المرحلة الانتقالية سيتم بمرافقة الجيش

قال رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق قايد صالح اليوم الأربعاء إن الجيش سيدعم المرحلة الانتقالية في البلاد لكن المرحلة المقبلة تتطلب من الشعب الصبر.

أبرز تصريحات قايد صالح التي نقلتها قناة النهار:

الجيش سيضمن تلبية مطالب الشعب مضيفا أن "أطرافا أجنبية تحاول زرع الفتنة وزعزعة الاستقرار في الجزائر".

المرحلة الحاسمة تقتضي من أبناء الشعب التحلي بالوعي والصبر والفطنة للوصول لبر الأمان.

مع انطلاق المرحلة الجديدة واستمرار المسيرات سجلنا محاولات من أطراف أجنبية لضرب الاستقرار.

سير المرحلة الانتقالية سيتم بمرافقة الجيش الذي سيسهر على متابعة سير هذه المرحلة.

سجلنا محاولات من أطراف أجنبية انطلاقا من خلافات تاريخية لزرع الفتنة وضرب استقرار البلاد.

سير المرحلة الانتقالية سيتم بمرافقة الجيش في ظل الثقة المتبادلة بينه وبين الشعب.

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