البث الحي
سياسة

رئيس الأركان الجزائري: سير المرحلة الانتقالية سيتم بمرافقة الجيش

10/4/2019

قال رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق قايد صالح اليوم الأربعاء إن الجيش سيدعم المرحلة الانتقالية في البلاد لكن المرحلة المقبلة تتطلب من الشعب الصبر.

أبرز تصريحات قايد صالح التي نقلتها قناة النهار:
  • الجيش سيضمن تلبية مطالب الشعب مضيفا أن "أطرافا أجنبية تحاول زرع الفتنة وزعزعة الاستقرار في الجزائر".
  • المرحلة الحاسمة تقتضي من أبناء الشعب التحلي بالوعي والصبر والفطنة للوصول لبر الأمان.
  • مع انطلاق المرحلة الجديدة واستمرار المسيرات سجلنا محاولات من أطراف أجنبية لضرب الاستقرار.
  • سير المرحلة الانتقالية سيتم بمرافقة الجيش الذي سيسهر على متابعة سير هذه المرحلة.
  • سجلنا محاولات من أطراف أجنبية انطلاقا من خلافات تاريخية لزرع الفتنة وضرب استقرار البلاد.
  • سير المرحلة الانتقالية سيتم بمرافقة الجيش في ظل الثقة المتبادلة بينه وبين الشعب.

تراخيص لعشرة أحزاب
  • ذكرت قناة النهار التلفزيونية أن وزارة الداخلية الجزائرية أصدرت تراخيص لعشرة أحزاب سياسية جديدة.
  • كان البرلمان الجزائري قد عين رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح رئيسا للبلاد. 
  • بن صالح قال إنه سينظم انتخابات من المتوقع إجراؤها في غضون 90 يوما.
  • اندلعت مظاهرات في مدن جزائرية عدة رفضا لتنصيب بن صالح في منصب الرئيس المؤقت، ومطالبة بتنحية رموز نظام بوتفليقة عن قيادة المرحلة الانتقالية.
المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من سياسة

مصر: محمد رمضان يتصدر مواقع التواصل وصدارة الانتقاد الشعبي

هجوم إلكتروني متواصل على الفنان المصري محمد رمضان (موافع التواصل)

مصر: مرتضى منصور يهاجم أحمد موسى

(الجزيرة)

رأي الجمهور

مظاهرات عراقية للمطالبة بتحسين الأوضاع الإقتصادية -أرشيف

أبي أحمد يمهل قوات تيغراي 72 ساعة

رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد (رويترز)
الأكثر قراءة

رئيس الوزراء الإيطالي يوجه إنذارا أخيرا للسيسي (فيديو)

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز ـ أرشيف)

تسريب جديد يكشف "بيت كلب السيسي" داخل قصوره الرئاسية (فيديو)

قارن مغردون بين وضع المعتقلين في السجون والرفاهية التي يتمتع بها كلاب السيسي (مواقع التواصل)

مطاردة مثيرة.. مسن ينقذ جروه من فكي تمساح(فيديو)

فتح الرجل فم التمساح بكل عزم، حتى تمكن الجرو من الفرار من بين فكيه والركض بعيدا (موافع التواصل)

احتفاء بجُندي لبناني وجه قاذف "آر بي جي" لدبابة إسرائيلية على الحدود (فيديو)

الجندي اللبناني يوجه قاذف RBJ تجاه دبابة إسرائيلية (موافع التواصل)