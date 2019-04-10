حماس: وساطة مصرية لإنهاء التوتر في السجون الإسرائيلية

أعلن مسؤول في حركة حماس اليوم الأربعاء عن وساطة مصرية لإنهاء التوتر في السجون الإسرائيلية مع مواصلة عشرات الأسرى الفلسطينيين إضرابا مفتوحا عن الطعام لليوم الثالث.

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حمل القيادي في حركة حماس مشير المصري، في تصريحات للصحفيين في غزة، إسرائيل المسؤولية الكاملة عن "تدهور أوضاع" الأسرى الفلسطينيين في السجون، محذراً إياها من الاستمرار في "التنكيل وقمع" الأسرى.

قال المصري إن جهودا مصرية تبذل لإنهاء "معاناة الأسرى" وتوفير كل متطلبات ومقومات الحياة لهم حتى الإفراج عنهم.

المصري: على الاحتلال الإسرائيلي أن يلتزم بتوفير مقومات الحياة لأسرانا وأي تمادٍ وتمدد في قضية الأسرى سيدفع الميدان نحو الانفجار.

سبق وأن أعلنت حركة حماس أن ملف تحسين أوضاع الأسرى في السجون الإسرائيلية أحد النقاط المتفق عليها بوساطة مصرية للتهدئة مع إسرائيل في قطاع غزة.

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