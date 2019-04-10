حازم قاسم: نتنياهو استغل التطبيع العربي للترويج لنفسه

قال حازم قاسم المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كان يصرح خلال حملته الانتخابية بزيارات سرية لقادة عرب رغم حصار غزة وتهويد القدس

وأوضح المسؤول الحمساوي في مقابلة مع برنامج حوار مباشر الذي يبثه موقع الجزيرة مباشر أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو استغل الحديث عن التطبيع مع الأنظمة العربية للترويج لنفسه للانتخابات التي جرت قبل أيام وفاز فيها حزبه بفارق بسيط عن منافسه حزب أزرق وأبيض.

وأشار قاسم إلى أنه طالما ردد باستمرار بقيام قادة عرب بزيارات غير معلنة إلى إسرائيل وبالعكس قيام مسؤولين إسرائيليين بزيارات إلى دول عربية ليس بينها وبين تل أبييب اي علاقات دبلوماسية، وقال "إن هناك شيئا يُعلن، وشيئا لا يعلن، كي يقول للإسرائيليين أن هناك من العرب من يطبعون دون أن إعطاء الفلسطينيين أي حقوق ومع حصار غزة وتهويد القدس، وسن القوانين العنصرية ضد عرب 48" حسب تعبيره.

أبرز تصريحات حازم قاسم لموقع الجزيرة مباشر