بومبيو: إيران مرتبطة بتنظيم القاعدة

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الأربعاء إن إيران مرتبطة بتنظيم القاعدة، إلا أنه رفض ردا على سؤال الكشف عما إذا كانت إدارة الرئيس دونالد ترمب لديها سلطة قانونية لغزو إيران.

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تجنب بومبيو في شهادة أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي الكشف عما إذا كان التخويل باستخدام القوة الذي منحه الكونغرس الأمريكي للحكومة بعد هجمات 11 أيلول/سبتمبر 2001 يسمح لواشنطن بضرب إيران.

بومبيو قال للسناتور الجمهوري راند بول الذي ينتقد التدخلات الأمريكية في الخارج "أفضل أن أترك ذلك للمحامين".

بومبيو: التساؤل المتعلق بعلاقة إيران بتنظيم القاعدة حقيقي جدا.

بومبيو: إيران استضافت تنظيم القاعدة وسمحت له بالمرور عبر أراضيها.

بومبيو: "لا شك في أن هناك علاقة بين جمهورية إيران الإسلامية وتنظيم القاعدة. نقطة على السطر"

بومبيو نفى تلميحات بول بأن تصنيف ترمب للحرس الثوري الإيراني يهدف إلى إيجاد سبب قانوني للحرب.

بومبيو: لم يكن ذلك جزءا من عملية صنع القرار. لقد كان ذلك التصنيف اعترافا بسيطا بالواقع.

بومبيو استند إلى أرقام أمريكية تشير إلى أن إيران كانت وراء مقتل أكثر من 600 جندي أمريكي في العراق عقب غزو ذلك البلد في 2003 عندما دعمت طهران القوات الشيعية.

غزو لإيران

السناتور بول أعرب عن قلقه من أن بومبيو لم يستبعد شن حرب على إيران بموجب تخويل 2001 الذي استُخدم لدعم الحرب في أفغانستان وشن هجمات على القاعدة في دول عديدة من بينها اليمن والفيليبين.

بول: في أي عالم عاقل، عليك أن تعود لنا قبل أن تذهب إلى إيران.

بول: الدستور الأمريكي يعطي سلطة إعلان الحرب للكونغرس.

رفض بول كذلك فكرة أن إيران، الدولة الدينية الشيعية، تتحالف مع القاعدة السنية التي تعتبر الشيعة كفارا.

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