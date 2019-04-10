باحثان أمريكيان: حسابات حفتر الخاطئة ستكلفه غاليا

قال باحثان أمريكيان في مقال لهما بمجلة فورين بوليسي الأمريكية إن الهجوم الذي شنه اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر على العاصمة طرابلس كانت وراءه حسابات خاطئة ستكلفه غاليا.

أبرز ما جاء في مقال جيسون باك وماثيو سينكيز، الباحثين بمركز "ليبيا أناليسيز"، في مقالهما بمجلة فورين بوليسي الأربعاء: