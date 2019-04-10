المحكمة الأوربية ترفع الجماعة الإسلامية في مصر من قوائم الإرهاب

قضت المحكمة الأوربية في لوكسمبورغ، الأربعاء، بإلغاء قرار إدراج "الجماعة الإسلامية" في مصر على "قوائم الإرهاب الأوربية" وإلغاء جميع القرارات السابقة المتعلقة بحقها.
صدر صباح اليوم حكما قضائيا من المحكمة الأوربية بلوكسمبورغ باستبعاد اسم الجماعة الاسلامية بمصر من قوائم الارهاب الأوربية وإلغاء كل اللوائح التنفيذية المرتبطة.. وكانت الجماعة قد طعنت على قرار ادراجها على قوائم الارهاب وقدمت كل ما يفيد خطا القرارhttps://t.co/Xx99704nSm
— د. طارق الزمر (@drtarekelzomor) April 10, 2019
1 – بعد صدور حكم المحكمة الأوروبية بما يفيد رفع إسم الجماعة الإسلامية من على قوائم الإرهاب، وإلغاء كافة القرارات الصادرة ضدها، أرى أنه من المنطقي أن تقضي محكمة النقض المصرية في أول جلساتها بقبول طعن الجماعة الإسلامية على حكم الإدراج.
— عبود الزمر (@aboudalzumar) April 10, 2019
2 – أقدم وافر الشكر والتقدير للمحكمة الأوروبية التى أنصفت الجماعة الإسلامية بقرارها العادل، كونها جماعة دعوية سلمية ،ولم يحدث منها ما يستدعي وضعها على القوائم، فبقاء الجماعة الإسلامية على الساحة إضافة إلى إلى العمل الوطني البناء.
— عبود الزمر (@aboudalzumar) April 10, 2019
3 – كما أتمنى أن تصدر المحكمة الاداريةالعليا حكمها بقبول الطعن على قرار لجنة شؤون الأحزاب، كى يبقى حزب البناء والتنمية على الساحة السياسية يؤدي دوره في خدمة الوطن والمواطن.
وفق الله قضاة المحكمة إلى مافيه الخير والمصلحة الوطنية.
— عبود الزمر (@aboudalzumar) April 10, 2019