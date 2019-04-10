المحكمة الأوربية ترفع الجماعة الإسلامية في مصر من قوائم الإرهاب

قضت المحكمة الأوربية في لوكسمبورغ، الأربعاء، بإلغاء قرار إدراج "الجماعة الإسلامية" في مصر على "قوائم الإرهاب الأوربية" وإلغاء جميع القرارات السابقة المتعلقة بحقها.

التفاصيل:

القيادي في الجماعة الإسلامية، والرئيس السابق لذراعها السياسي حزب البناء التنمية طارق الزمر قال في تغريدة له على موقع "تويتر"، الأربعاء، إن الجماعة كانت قد طعنت على قرار إدراجها على قوائم الإرهاب وقدمت كل ما يفيد خطأ القرار.

صدر صباح اليوم حكما قضائيا من المحكمة الأوربية بلوكسمبورغ باستبعاد اسم الجماعة الاسلامية بمصر من قوائم الارهاب الأوربية وإلغاء كل اللوائح التنفيذية المرتبطة.. وكانت الجماعة قد طعنت على قرار ادراجها على قوائم الارهاب وقدمت كل ما يفيد خطا القرارhttps://t.co/Xx99704nSm — د. طارق الزمر (@drtarekelzomor) April 10, 2019

عضو مجلس شورى حزب البناء والتنمية، ومؤسسه وأحد القيادات التاريخية بالجماعة عبود الزمر دعا إلى أن تحذو محكمة النقض المصرية حذو المحكمة الأوربية وتقبل طعن الجماعة الإسلامية على حكم إدراجها على قوائم الإرهاب في مصر.

1 – بعد صدور حكم المحكمة الأوروبية بما يفيد رفع إسم الجماعة الإسلامية من على قوائم الإرهاب، وإلغاء كافة القرارات الصادرة ضدها، أرى أنه من المنطقي أن تقضي محكمة النقض المصرية في أول جلساتها بقبول طعن الجماعة الإسلامية على حكم الإدراج. — عبود الزمر (@aboudalzumar) April 10, 2019

عبود الزمر أضاف في تغريدة له على "تويتر" أن المحكمة الأوربية أنصفت الجماعة الإسلامية بقرارها لكونها "جماعة دعوية سلمية" لم يحدث منها ما يستدعي وضعها على القوائم، مشيرا إلى أن بقاء الجماعة على الساحة إضافة إلى العمل الوطني البناء، على حد قوله.

2 – أقدم وافر الشكر والتقدير للمحكمة الأوروبية التى أنصفت الجماعة الإسلامية بقرارها العادل، كونها جماعة دعوية سلمية ،ولم يحدث منها ما يستدعي وضعها على القوائم، فبقاء الجماعة الإسلامية على الساحة إضافة إلى إلى العمل الوطني البناء. — عبود الزمر (@aboudalzumar) April 10, 2019

الزمر دعا إلى أن تصدر المحكمة الإدارية العليا حكمها بقبول الطعن على قرار لجنة شؤون الأحزاب، "كي يبقى حزب البناء والتنمية على الساحة السياسية يؤدي دوره في خدمة الوطن والمواطن".

3 – كما أتمنى أن تصدر المحكمة الاداريةالعليا حكمها بقبول الطعن على قرار لجنة شؤون الأحزاب، كى يبقى حزب البناء والتنمية على الساحة السياسية يؤدي دوره في خدمة الوطن والمواطن.

وفق الله قضاة المحكمة إلى مافيه الخير والمصلحة الوطنية. — عبود الزمر (@aboudalzumar) April 10, 2019

جاء في نص حكم المحكمة أن "مجلس الاتحاد الأوربي سيتحّمل نفقاته الخاصة وتلك التي تكبدتها الجماعة الإسلامية في مصر" واللجنة الأوربية ستتحمل نفقاتها الخاصة.

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