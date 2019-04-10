أسرة خاشقجي تنفي تسوية قضيته: أفعال الكرم ليست جبرا لخطأ

نفت عائلة الصحفي السعودي جمال خاشقجي الذي قتل داخل قنصلية بلاده في إسطنبول مناقشتها أي "تسوية" مع السلطات السعودية، بعد تقارير إعلامية حول تسلمها منازل وتعويضات مالية.

جاء ذلك في بيان نقله "صلاح" نجل الراحل جمال خاشقجي، الأربعاء، عبر حسابه بموقع "تويتر".

أبرز نقاط البيان

قالت الأسرة "لم يسبق لنا أن ناقشنا لا سابقاً ولا حالياً أي نوع من أنواع التسوية المزعومة".

رغم نفي الأسرة وجود تسوية، إلا أن البيان قال إن "أفعال الحكمة والكرم نابعة من سمو الأخلاق والإنسانية وليست جبرا لخطأ أو ذنب. وبالمقابل تربينا على شكر الجميل وعدم نكرانه" في إشارة لما ورد في صحيفة واشنطن بوست الأمريكية حول تلقي أفراد الأسرة تعويضات عبارة عن مبالغ مالية ومنازل تقدر قيمتها بملايين الدولارات، وأن أفراد الأسرة يتقاضون شهريًا آلاف الدولارات من السلطات السعوديّة.

أشارت واشنطن بوست التي كان خاشقجي يكتب مقالات فيها، إلى أنّ تلك المنازل تقع في جدّة في غرب السعوديّة، في مجمّع سكني واحد، وتبلغ قيمة كل منها أربعة ملايين دولار.

أكدت العائلة أن "اجراءات المحاكمة ما زالت سارية" موضحة "كل من ارتكب هذه الجريمة أو ساهم أو اشترك أو كانت له أي علاقة سيتم تقديمه للعدالة وسينال العقوبة".

أشاد البيان بالعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده محمد بن سلمان، ووصفهما بأنهما "رعاة لكافة الشعب السعودي والذي نحن منه ".

شدد بيان الأسرة على أن خاشقجي "كان صحفيا محترما ومواطنا غيورا"، معتبرا أن محاولات تشويهه "مثيرة للفرقة والنزاع". وأضاف: "تتفهم العائلة الرغبة الملحة لدي الجميع لمعرفة أحداث القضية، وسنقوم بعرض آخر التطورات ما سمح بذلك".

أهابت الأسرة في البيان بـ"كل شريف ممن لديه ما يفيد من معلومة أو دليل يخص القضية أن يتقدم به، فتحقيق العدالة عمل مقدس وشريف لا يقابل إلا بكل احترام وتقدير".

ختمت الأسرة التي نادرا ما أصدرت بيانات في واقعة مقتل الوالد بالقول "نحن مؤمنون أن النوايا الحسنة والأعمال الصادقة قادرة على تحقيق العدالة لجمال خاشقجي وعائلته".

الصحفي السعودي جمال خاشقجي قتل داخل قنصلية بلاده في إسطنبول في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي

مقتل خاشقجي