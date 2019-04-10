أردوغان يدعو لإلغاء الانتخابات البلدية في إسطنبول

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه يتعين على السلطات الانتخابية إلغاء الانتخابات البلدية في إسطنبول بسبب وجود مخالفات تجعل الاقتراع مخالفا للقانون، وفق تصريحات نقلتها عنه الصحف.

التفاصيل:

صحيفتا "صباح" و"حرييت" المقربتان من الحكومة نقلتا عن أردوغان، الأربعاء، قوله "أثبت زملاؤنا كل هذه (المخالفات المزعومة). بالطبع، هذا يثير الشكوك. إذا أردنا اتباع نهج صادق، فيجب أن يؤدي إلى إلغاء الاقتراع".

نقلت الصحافة عن أردوغان قوله إن "الاعتراضات ستستمر حتى تتخذ اللجنة الانتخابية العليا القرار النهائي. اللجنة الانتخابية ستصدر قرارها، وحتى لو كان الفرق صوتاً واحداً فقط، عندما يُتخذ القرار، سنقول: حسناً، طلباتكم أوامر".

حزب العدالة والتنمية، أعلن، الثلاثاء، أنه سيدعو إلى إجراء انتخابات جديدة في إسطنبول.

يقول حزب العدالة والتنمية إن مراكز الاقتراع قللت من عدد الأصوات التي حصل عليها مرشحه عن طريق إرسال بيانات منقوصة إلى السلطات الانتخابية واحتج على أنه في حي بيوك جكمجة وردت أسماء عدة آلاف من الأشخاص بشكل غير صحيح في السجلات الانتخابية.

قدم الحزب منذ الأسبوع الماضي عدة اعتراضات إلى اللجنة الانتخابية التي أعادت فرز الأصوات بشكل جزئي لغالبية نحو 300 ألف صوت اعتبرت لاغية في يوم الاقتراع.

رغم انتهاء عملية إعادة الفرز في بعض الدوائر، حافظ مرشح المعارضة أكرم إمام أغلو مساء الثلاثاء على تقدمه بمقدار 14000 صوت على منافسه مرشح حزب العدالة والتنمية رئيس الوزراء السابق بن علي يلدريم.

الرئيس أردوغان قال، الإثنين، إن الانتخابات المحلية شابتها "جريمة منظمة" في صناديق الاقتراع بإسطنبول.

أردوغان أضاف: في إسطنبول، حيث يوجد أكثر من عشرة ملايين ناخب، لا يحق لأحد أن يزعم أنه الفائز بهامش 14-13 ألف صوت.

لجنة الانتخابات ترفض

عضو باللجنة العليا للانتخابات في تركيا قال، الثلاثاء، إن اللجنة رفضت طلبا من الحزب الحاكم لإعادة فرز جميع الأصوات في 31 دائرة من دوائر إسطنبول البالغ عددها 39 لكن الحزب تعهد بالطعن على القرار.

رجب أوزيل ممثل حزب العدالة والتنمية الحاكم في لجنة الانتخابات، أبلغ الصحفيين بأن اللجنة لم توافق سوى على إعادة فرز الأصوات في 51 صندوق اقتراع في 21 دائرة.

نائب رئيس حزب العدالة والتنمية علي إحسان يافوز قال لاحقا إن الحزب سيطعن على قرار رفض إعادة فرز الأصوات.

يافوز كتب على تويتر يقول "يتعذر فهم سبب اتخاذ هذا القرار في وقت توجد فيه مخالفات كثيرة. سنذهب مرة أخرى للجنة العليا للانتخابات مستخدمين وسيلة طعن استثنائية".

وزير الداخلية سليمان صويلو تحدث بشكل منفصل عن مخالفات مزعومة. وقال للصحفيين في أنقرة "توجد جريمة هنا. يوجد فساد يستهدف تزوير الانتخابات".

أكرم إمام أوغلو مرشح حزب الشعب الجمهوري، وبن علي يلدريم مرشح حزب العدالة والتنمية

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