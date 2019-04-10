أردوغان: تسليم صواريخ إس-400 الروسية قريبا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأربعاء إن تركيا قد تقدم موعد تسليم منظومة إس-400 الصاروخية الروسية المضادة للطائرات والمقرر في يوليو/تموز، على الرغم من اعتراضات واشنطن الحادة.

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أردوغان قال للصحفيين على متن الطائرة التي أعادته من موسكو مساء الإثنين: نظام الدفاع إس-400 كان من المقرر تسليمه في يوليو/تموز، لكن يمكن تقديم هذا الموعد.

أردوغان: هذا الإجراء الذي اتخذناه حفاظا على أمن بلدنا لا يستهدف دولة ثالثة ولا ينقل حقوقنا السيادية إلى دول ثالثة.

تركيا تحذر

وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو قال إنه إذا لم تستطع بلاده الحصول على مقاتلات إف-35، فإنها ستلبي احتياجاتها في هذا المجال من طرف آخر، إلى حين صناعة مقاتلاتها بنفسها.

تشاووش أوغلو: لغة التهديد في التصريحات الأمريكية ضد تركيا تضر بالصداقة بين البلدين.

تشاووش أوغلو: هناك أنظمة صواريخ إس-300 لدى بعض دول الناتو، وبالتالي فإن امتلاك أي نظام للدفاع الجوي لا يتعارض مع عضوية الناتو.

تشاووش أوغلو: الولايات المتحدة الأمريكية لم تقدم ضمانة لبيعها تركيا منظومة الدفاع الجوي باتريوت.

تشاووش أوغلو: لا نحتاج فقط لنظام إس-400 واحد، نحن بحاجة إلى أنظمة دفاعية أخرى.

أوغلو: إذا كانت الولايات المتحدة لا ترغب في بيع صواريخ باتريوت، بإمكاننا أن نحصل غدا على نظام إس-400 ثان، أو على نظام دفاعي آخر.

وزير الخارجية التركي دعا خبراء الناتو لدراسة ما إذا كانت منظومة إس-400 الروسية تشكل خطرا على الحلف.

تشاووش أوغلو: إخراج تركيا من برنامج تصنيع مقاتلات إف35 الهجومية، ليس بالأمر السهل.

تشاووس أوغلو: أنقرة أوضحت للكونغرس الأمريكي دواعي شرائها لمنظومة إس400 الروسية.

تشاووش أوغلو: عندما شرحنا لأعضاء الكونغرس أسباب شرائنا للمنظومة الروسية، قالوا لنا كنا نجهل هذه الأسباب، والمعلومات التي وصلتنا ليست هكذا.

تشاووش أوغلو: الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ، صرح مرارا بحرية الدول الأعضاء بالحلف، في تلبية احتياجاتها من الأنظمة الدفاعية، من أي جهة تريد.

تشاووش أوغلو: مناقشة عضوية بلاده في الناتو، أمر سخيف.

تشاووش أوغلو: تركيا من أكثر الدول التي تساهم بإيجابية في فعاليات الحلف.

تشاووش أوغلو: صفقة إس400 الروسية انتهت ولا عودة عنها، ولغة التهديد التي تستخدمها واشنطن ضد تركيا، يلحق الضرر بالتحالف القائم بيننا.

تشاووش أوغلو: لا ننسى أن الولايات المتحدة تواصل تعاملها مع "التنظيمات الإرهابية" التي تهدد أمن واستقرار بلادنا.

تشاووش أوغلو: تركيا أكدت لروسيا ضرورة أن يكون التحكم بمنظومة إس400 بيد تركيا، وذلك قبل توقيع الصفقة.

ترحيب روسي

في رد على هذا التصريح، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بسكوف إن روسيا "منفتحة" على فكرة بيع تركيا من جديد نظام إس-400.

بسكوف: تحقيق تعاون عسكري وتقني يعكس مستوى تطور العلاقات الثنائية، والأمر مماثل بالنسبة لتركيا.

بسكوف: روسيا تملك القدرات اللازمة، والكفاءات التكنولوجية. وبالتأكيد روسيا تبحث عن فرص توسيع تعاونها العسكري والتقني. هذه عملية طبيعية.

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