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سياسة|مصر

نجل مرسي: هل سأزور والدي بمحبسه مرة كل 5 سنوات؟

الرئيس المصري الراحل محمد مرسي خلال إحدى جلسات محاكمته
الرئيس المصري الراحل محمد مرسي خلال إحدى جلسات محاكمته
1/4/2019

استنكر أحمد، النجل الأكبر للرئيس المصري المعزول محمد مرسي، الإثنين، تباعد توقيتات زيارة والده بمحبسه جنوبي القاهرة، مشيرا إلى أنه لم يلتقه إلا مرة واحدة خلال 5 سنوات.

التفاصيل:
  • أحمد، وهو المتحدث باسم أسرة مرسي قال عبر تغريدة على موقع تويتر: "‏هو مش (أليس) من حقنا أن نراه ونلتقيه حتى لو نصف ساعة كل ستة أشهر؟".
  • أحمد أضاف: "‏منذ الثالث من يوليو (تموز) 2013 لم أره أو ألتقه إلا مرة واحدة في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي!"
  • تساءل أحمد: "هل سيجعلوننا نزوره ونراه مرة كل خمس سنوات على أساس أنه تفضل منهم؟"، قبل أن يضيف: "‏إلي الله المشتكى، حسبنا الله ونعم الوكيل".

تضامن
  • قلة الزيارات التي تسمح بها السلطات المصرية لـ"مرسي" كما تقول الأسرة ومناصرون، أثارت انتقادات ومطالبات الفترة الأخيرة من قبل سياسيين بارزين، منهم محمد البرادعي، نائب الرئيس المصري السابق، ومدير وكالة الطاقة الذرية السابق.
  • في فبراير/ شباط ومارس/آذار الماضيين، انتقد البرادعي الذي كان معارضا لمرسي إبان فترة حكمه، في تغريدتين، عدم السماح لأسرة مرسي بالزيارة بشكل مستمر.

  • أسرة مرسي كانت قد دعت عبر بيان في يونيو/حزيران 2017 "كل الأحرار في العالم والمنظمات الحقوقية الدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة وكل مهتم بالحرية والنضال، أن يلتفتوا إلى ملف انتهاك حقوق الرئيس محمد مرسي ونجله أسامة مرسي".
  • الأسرة اختتمت بيانها قائلة "كما تؤكد أسرة الرئيس أن زيارة الرئيس في محبسه والاطمئنان عليه هو حق لا مكرمة، تكفله كل الدساتير والقوانين الدولية المنظمة للعدالة. تؤكد أسرة الرئيس على أن طلبها زيارته هو ونجله أسامة لا يغير من موقف الرئيس أو أسرته من عدم الاعتراف التام والكامل بالانقلاب العسكري وكل الإجراءات المتخذة منذ 3 من يوليو/ تموز 2013".
خلفيات:
  • حسب لائحة السجون المصرية، من حق أي سجين أن يتمتع بزيارة مرة على الأقل كل شهر، فيما قالت أسرة مرسي مرارا إنها اعتادت أن يتم منعها بشكل متكرر من زيارته، ولذا توجهت للقضاء المصري لمحاولة إتمام الزيارة.
  • في نوفمبر/تشرين الثاني 2018، أمرت محكمة جنايات القاهرة، بالتحقيق في عدم تنفيذ قرارها السابق بالسماح لأسرة محمد مرسي، بزيارته في محبسه.
  • حصل "مرسي"، على 4 زيارات في محبسه، منذ الإطاحة به من الحكم صيف 2013، بعد نحو عام من توليه المنصب.
    أسرة الرئيس المعزول محمد مرسي
  • أول تلك الزيارات جرت في محبسه بسجن برج العرب (شمال)، في نوفمبر/تشرين الثاني 2013 لهيئة دفاعه وللأسرة.
  • في 2017، كانت هناك زيارتان بمحبسه في سجن طره جنوبي القاهرة الأولى في يونيو/حزيران لزوجته ونجلته الشيماء، ومحاميه عبد المنعم عبد المقصود، والثانية في نوفمبر/تشرين الثاني للمحامي ذاته.
  • في 2018، سُمح للأسرة بزيارة لمرسي في سبتمبر/أيلول 2018.
  • الحكومة المصرية عادة ما تؤكد أن "قطاع السجون بوزارة الداخلية يتعامل مع جميع المحبوسين من دون تمييز، وفقًا لما تنص عليه قوانين حقوق الإنسان".
المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
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