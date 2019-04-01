نجل مرسي: هل سأزور والدي بمحبسه مرة كل 5 سنوات؟

استنكر أحمد، النجل الأكبر للرئيس المصري المعزول محمد مرسي، الإثنين، تباعد توقيتات زيارة والده بمحبسه جنوبي القاهرة، مشيرا إلى أنه لم يلتقه إلا مرة واحدة خلال 5 سنوات.

التفاصيل:

أحمد، وهو المتحدث باسم أسرة مرسي قال عبر تغريدة على موقع تويتر: "‏هو مش (أليس) من حقنا أن نراه ونلتقيه حتى لو نصف ساعة كل ستة أشهر؟".

أحمد أضاف: "‏منذ الثالث من يوليو (تموز) 2013 لم أره أو ألتقه إلا مرة واحدة في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي!"

تساءل أحمد: "هل سيجعلوننا نزوره ونراه مرة كل خمس سنوات على أساس أنه تفضل منهم؟"، قبل أن يضيف: "‏إلي الله المشتكى، حسبنا الله ونعم الوكيل".

هو مش من حقنا أن نراه و نلتقيه حتي لو نصف ساعة كل ستة أشهر ؟!؟!

منذ الثالث من يوليو ٢٠١٣ لم أراه أو ألتقيه إلا مرة واحدة في شهر سبتمبر الماضي ؟!

واللا هايخلونا نزوره و نشوفه مرة كل خمس سنوات علي أساس أنه تفضل منهم ؟!؟! إلي الله المشتكي … حسبنا الله و نغم الوكيل pic.twitter.com/e9rU2VkaJu — AHMED MOHAMED MORSY (@A3M_MORSY) April 1, 2019

تضامن

قلة الزيارات التي تسمح بها السلطات المصرية لـ"مرسي" كما تقول الأسرة ومناصرون، أثارت انتقادات ومطالبات الفترة الأخيرة من قبل سياسيين بارزين، منهم محمد البرادعي، نائب الرئيس المصري السابق، ومدير وكالة الطاقة الذرية السابق.

في فبراير/ شباط ومارس/آذار الماضيين، انتقد البرادعي الذي كان معارضا لمرسي إبان فترة حكمه، في تغريدتين، عدم السماح لأسرة مرسي بالزيارة بشكل مستمر.

إذا كان صحيحاً، وأرجو ان أكون مخطئاً،ان الدكتور مرسى ونجله والدكتور البلتاجي وكثيرين غيرهم قد مُنعت عنهم الزيارة لمدد تتراوح بين شهور وسنوات فإننا نكون أمام وضع بشع أخلاقياً وقانونياً لايمكن فهمه ولا يمكن أن يستمر! مَن المسؤول وهل سيحاسب ولماذا الغضب من تقارير منظمات حقوق الانسان — Mohamed ElBaradei (@ElBaradei) March 3, 2019

أسرة مرسي كانت قد دعت عبر بيان في يونيو/حزيران 2017 "كل الأحرار في العالم والمنظمات الحقوقية الدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة وكل مهتم بالحرية والنضال، أن يلتفتوا إلى ملف انتهاك حقوق الرئيس محمد مرسي ونجله أسامة مرسي".

الأسرة اختتمت بيانها قائلة "كما تؤكد أسرة الرئيس أن زيارة الرئيس في محبسه والاطمئنان عليه هو حق لا مكرمة، تكفله كل الدساتير والقوانين الدولية المنظمة للعدالة. تؤكد أسرة الرئيس على أن طلبها زيارته هو ونجله أسامة لا يغير من موقف الرئيس أو أسرته من عدم الاعتراف التام والكامل بالانقلاب العسكري وكل الإجراءات المتخذة منذ 3 من يوليو/ تموز 2013".

خلفيات: