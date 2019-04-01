تقرير: مئات الحسابات المزيفة تدعم نتنياهو على تويتر

قال باحثان إسرائيليان، الإثنين، إنهما اكتشفا شبكة تضم مئات الحسابات المزيفة التي تروج لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وتهاجم منافسيه السياسيين على موقع تويتر قبل أسبوع من الانتخابات.

التفاصيل:

أفاد التقرير الذي صدر في إطار مشروع لتخليص شبكات التواصل الاجتماعي من الممارسات المضللة بأنه لم يتم العثور على صلة بين هذه الشبكات وبين نتنياهو أو حزب الليكود اليميني الذي ينتمي له.

الباحثان ناعوم روتيم ويوفال آدم قالا إن أسماء وهمية استخدمت في أكثر من 150 حسابا على الشبكة وإن مئات الحسابات الأخرى قد تكون وهمية كذلك.

الباحثان قالا إن بشرا وليس أجهزة مبرمجة وراء المنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي وذكرا اسم أحد من يزعمون أنهم قاموا بذلك، لكنه أنكر عبر محاميه المشاركة في أي شبكة دعاية منظمة لنتنياهو.

التقرير قال "يظهر تحليل الخبراء أن الشبكة وصلت إلى أكثر من 2.5 مليون إسرائيلي" وقدر التقرير عدد التغريدات على تويتر منذ بدء الحملة الانتخابية بأكثر من 130 ألفا ويبلغ عدد سكان إسرائيل نحو 8.7 مليون نسمة.

التقرير أضاف أن إحدى موجات التغريدات الوهمية جاءت بعد أن أعلن المدعي العام الإسرائيلي في شهر فبراير شباط اعتزامه توجيه اتهامات بالفساد لنتنياهو. وينفي رئيس الوزراء الاتهامات.

التقرير أشار أن موجة أخرى جاءت أن بدأ حزب الأزرق والأبيض الذي ينتمي له غانتس حملته الانتخابية.

صحيفة "يديعوت أحرونوت" الاسرائيلية، واسعة الانتشار، نشرت نقلا عن التقرير: كان الغرض الوحيد من هذه المنشورات هو امتداح نتنياهو ونشر معلومات كاذبة عن خصومه، وفي المقام الأول منافسه الرئيسي بيني غانتس الذي يقود حزب أزرق أبيض".

الصحيفة أشارت إلى أن أحد حسابات "تويتر" تم تشغيلها بواسطة شخص يدعى موشيه، الذي "ارتفع نشاطه من 16 تغريدة في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2018 إلى 2856 تغريدة في نفس الفترة من عام 2019، في ذروة الحملة الانتخابية".

"موشيه" استخدم صورة عارض الأزياء اليوناني الوسيم ثيو ثيودوريديس، بحسب التقرير.

الصحيفة قالت إن "موشيه" ليس سوى واحد من مئات الحسابات المزيفة، "تعمل في تزامن، بترديد رسائل حزب الليكود السياسية، وفي أكثر من مناسبة تنشر دعاية وأكاذيب وتشهير ضد وسائل الإعلام وتلك التي يُعتقد أنها معادية لنتنياهو".

الصحيفة أضافت:" على سبيل المثال، نشر أحد الحسابات ادعاءً مزيفًا بأن غانتس كان مغتصبًا، وهو منشور تم مشاركته بعد ذلك عبر الإنترنت من قِبل العديد من الحسابات الأخرى في الشبكة".

رفضت متحدثة باسم تويتر التعليق على التقرير.

نتنياهو يرد

رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اتهم، الاثنين، صحيفتي "نيويورك تايمز" الأمريكية و"يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، بنشر تحقيق صحفي "كاذب" عن وجود مئات الحسابات المزورة على مواقع التواصل الاجتماعي، تروج له وتهاجم منافسيه.

نتنياهو قال، في مؤتمر صحفي، إن ناشري المعلومات على الحسابات هم أشخاص حقيقيون، واستهزأ بالتحقيق الصحفي قائلا إنه ظن في البداية أنها "كذبة إبريل"، التي توافق الأول من أبريل / نيسان سنويا.

نتنياهو أضاف أن "هذا افتراء يجنده الإعلام مع المنافسين، فقد أخذوا تقريرا مزورا، وادعوا أن الدعم لليكود (حزب نتنياهو) عبر الإنترنت هو دعم روبوتي، وليس دعم أشخاص حقيقيين، لأنهم ليسوا مستعدين لتقبل أن مواطني إسرائيل يدعمونني".

الليكود ينفي

ردا على هذه المزاعم، نفى حزب الليكود استخدام أي حسابات وهمية وقال إن نتنياهو سيدلي ببيان عن هذا التقرير في وقت لاحق اليوم.

ذكر الحزب في تسجيل مصور يرفض فيه نتائج التقرير أن 985408 إسرائيليين صوتوا لصالح نتنياهو في الانتخابات السابقة عام 2015.

أظهرت استطلاعات رأي أن نتنياهو ومنافسه الرئيسي بيني غانتس مرشح تيار الوسط يتنافسان بضراوة قبيل الانتخابات المقررة يوم التاسع من أبريل نيسان.

غانتس قال في مؤتمر صحفي بعد صدور نتائج التقرير "توجد شبكة كاملة، تتلقى الكثير من لأموال لسرقة الانتخابات" وأضاف "هذا الأمر يتطلب تحقيقا".

ملصق انتخابي لليكود في تل أبيب يجمع نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترمب

خلفيات: