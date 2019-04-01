الغارديان: تقرير حكومي سعودي يقر بتعذيب المعتقلين

قالت صحيفة الغارديان البريطانية إن السجناء السياسيين في السعودية يتعرضون للتعذيب وفق تقارير طبية رسمية مسربة أعدت للعرض على الملك سلمان.

أبرز ما ورد في تقرير الغارديان:

يعاني السجناء السياسيون في السعودية من سوء التغذية والجروح والكدمات والحروق وفقا لتقارير طيبة رسمية مسربة.

التقارير تقدم أول دليل موثق من داخل الديوان الملكي يثبت ما يعانيه السجناء من التعذيب على الرغم من نفي الحكومة.

مصادر قالت للغارديان إن التقارير سيتم عرضها على الملك سلمان مع التوصية بعفو عن جميع السجناء أو على الإفراج المبكر عن الذين يعانون من مشاكل صحية على الأقل.

المصدر قال إن هذه التقارير تأتي في سياق مراجعة داخلية أمر بها الملك، الذي وافق على إجراء فحوصات لما يصل إلى 60 سجينا.

بعض الفحوصات تم تسريبها للغارديان، وطلبت من الحكومة السعودية التعليق عليها إلا أن الطلب قوبل بالرفض ولم يطعن المسؤولون في صحة التقارير.

تمكنت الغارديان من التحقق من دقة التقارير، مشيرة إلى أن ما تعرض له معتقلون آخرون من تعذيب يتوافق مع ما تم الكشف عنه فيها.

تتزايد الضغوط على السعودية بشأن الاعتقال ومعاملة السجناء السياسيين، وسط أنباء عن تعذيب الناشطات بالصعق بالكهرباء والجلد.

على وقع تداعيات مقتل الصحفي جمال خاشقجي، أمر الملك سلمان بمراجعة قرار اعتقال واحتجاز حوالي 200 رجل وامرأة الذين اعتقلوا في حملة قام بها نجله محمد.

من بين من شملهم الفحص الطبي، عادل أحمد، ومحمود البشر وفهد السندي، وزهير قطبي وعبد العزيز الفوزان وياسر العياف، ومن المعتقلات سمر بدوي، وهتون الفاسي وعبير النمنكاني.

الملك سلمان أمر بمراجعة اعتقال حوالي 200 رجل وامرأة في حملة قام بها نجله محمد ـ أرشيف

أبرز الملاحظات والتوصيات في التقارير الطبية ذات الطابع السري:

يعاني المريض من نقص حاد في الوزن مع القيء الدموي المستمر، وانتشار الجروح والكدمات في الجسم.

إصابات ظاهرة في الصدر وأسفل الظهر.

يجب نقل المريض من الحبس الانفرادي إلى العيادات المتخصصة لتقلي العلاج.

يعاني المريض من صعوبة في المشي، وكدمات ظاهرة على الساقين وسوء التغذية والجفاف.

لا يمكن للمريض التحرك على الإطلاق بسبب جروح في الساقين.

يعاني المريض من حروق شديدة في جميع أنحاء الجسم.

دعوات حقوقية للإفراج عن المعتقلين: