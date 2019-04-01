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سياسة

السلطة الفلسطينية: قرار ترمب بشأن الجولان تمهيد لصفقة القرن

رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أبو مازن
رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أبو مازن
1/4/2019

قال وزير الخارجية الفلسطيني إن الاعتراف الأمريكي بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان المحتلة يظهر أن واشنطن تمهد لخطتها للسلام من دون إعلان رسمي.

 تصريحات وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي جاءت على هامش انعقاد القمة العربية في تونس، أمس الأحد.

أبرز ما جاء فيها:
  • ترمب سيصدر قرارا مشابها يعلن بموجبه الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على أجزاء من الضفة الغربية المحتلة.
  • لم أطلع على خطة ترمب للسلام ولا يعلم إذا ما كانت أي دولة عربية قد تلقت نسخة منها.
  • لا حاجة للإعلان عن "صفقة القرن" مادام يجري تنفيذها على مراحل، ونحن الآن في الخطوات الأخيرة من تنفيذها.
  • القرار الأخير بالاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان سبقه القرار الأمريكي بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وسيعقبه الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على أجزاء من الضفة الغربية.
خلفية:
  • أثار قرار ترمب بالاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان انتقادات واسعة في العالم العربي، كما قوبل برفض أوربي ودولي واسع.
  • يرى كثير من المراقبين أن قرار ترمب جاء لدعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الانتخابات المقررة هذا الشهر، حيث يواجه نتنياهو اتهامات واسعة بالفساد.
  • اعتبرت وكالة بلومبرغ أن الاضطرابات السياسية في إسرائيل قبل الانتخابات والتوترات الأخيرة بين الولايات المتحدة والسعودية، والتي من المتوقع أن تلعب دورا رئيسيا في الدعم المالي لأي صفقة سلام، قد تزيد من تعقيد خطة السلام التي أعدها صهر الرئيس الأمريكي ومستشاره جاريد كوشنر.
المصدر : الجزيرة مباشر + بلومبرغ
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