السلطة الفلسطينية: قرار ترمب بشأن الجولان تمهيد لصفقة القرن

قال وزير الخارجية الفلسطيني إن الاعتراف الأمريكي بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان المحتلة يظهر أن واشنطن تمهد لخطتها للسلام من دون إعلان رسمي.

تصريحات وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي جاءت على هامش انعقاد القمة العربية في تونس، أمس الأحد.

أبرز ما جاء فيها:

ترمب سيصدر قرارا مشابها يعلن بموجبه الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على أجزاء من الضفة الغربية المحتلة.

لم أطلع على خطة ترمب للسلام ولا يعلم إذا ما كانت أي دولة عربية قد تلقت نسخة منها.

لا حاجة للإعلان عن "صفقة القرن" مادام يجري تنفيذها على مراحل، ونحن الآن في الخطوات الأخيرة من تنفيذها.

القرار الأخير بالاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان سبقه القرار الأمريكي بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وسيعقبه الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على أجزاء من الضفة الغربية.

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