السعودية تطلق سراح قطري بعد اعتقاله 10 شهور

قال حساب معتقلي الرأي إن السلطات السعودية أطلقت سراح نواف طلال الرشيد، الذي يحمل الجنسية القطرية، بعد نحو 10 أشهر من اعتقاله.

التفاصيل:

حساب "معتقلي الرأي" المعني بنقل أحوال الموقوفين بالمملكة، قال عبر "تويتر"، الإثنين: "السلطات السعودية تفرج عن نواف طلال الرشيد بعد 10 أشهر من اعتقاله من دون سبب قانوني".

🔴 هام

السلطات السعودية تفرج عن #نواف_طلال_الرشيد بعد 10 أشهر من اعتقاله من دون سبب قانوني. pic.twitter.com/jWFb8f2Gyj — معتقلي الرأي (@m3takl) April 1, 2019

أكد عبد الله نجل الداعية السعودي المعتقل سلمان العودة، والشاعر الكويتي عبد الكريم الجباري، عبر حسابهما بـ"تويتر"، نبأ إطلاق سراح الرشيد الذي ينتمي لقبيلة شمر إحدى أبرز القبائل العربية.

الرشيد كان في زيارة للكويت، وسلمته السلطات الكويتية إلى السعودية في 12 من مايو/أيار الجاري. وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي أحاديث عن اعتقاله والضغط عليه لاصدار بيان ضد قطر.

حينها أعلن مصدر مسؤول بوزارة الداخلية الكويتية، عبر حساب الوزارة الرسمي بـ"تويتر"، أنه تم ترحيل نواف الرشيد إلى السعودية قبل أيام، من دون توضيح سبب الترحيل أو صدور تعليق من السعودية.

في الشهر ذاته، كشف بيان منسوب لقبيلة "شمر"، أنها بعثت برسائل للسعودية وقطر والكويت، تطالبهم بإطلاق سراح ابن القبيلة الرشيد، مشيرة إلى أنه لم يرتكب جريمة في الكويت ولا في قطر التي يسكنها منذ سنوات لارتباطات القرابة.

كانت عائلة الرشيد تحكم منطقة حائل (نجد) قبل أن يسقط حكمها عام 1921.

ترتبط الحساسيات في قضية نواف أيضا باغتيال والده الأمير طلال بن عبد العزيز الرشيد، عندما كان في رحلة صيد بالجزائر في نوفمبر/تشرين الثاني 2003، حيث يتهم أفراد من عائلته السلطات السعودية بالوقوف خلف اغتياله.

خلفيات:

الإفراج عن الرشيد يأتي بعد يومين من إفراج الرياض مؤقتا عن 3 ناشطات سعوديات يخضعن للمحاكمة بالتزامن مع انتقادات من منظمات ودول بشأن الملف الحقوقي السعودي، وهي ما تنفيه السعودية.

لم يصدر تعليق من السعودية بشأن ما ذكرته المصادر عن إطلاق سراح الرشيد.

طالبت قطر مرارا بالكشف عن مصير ثلاثة مواطنين "مخفيين قسريًا" في السعودية كان بينهم الرشيد، منذ بدء مقاطعتها الدوحة بين أربع دول عربية منتصف 2017.

رئيس اللجنة القطرية لحقوق الإنسان علي بن صميخ المري طالب البرلمان الأوربي في فبراير/شباط الماضي بإيفاد لجنة لتقصّي الحقائق حول مصير القطريين المختفين قسرياً بالسعودية منذ بداية الحصار المفروض على قطر في الخامس من يونيو/حزيران ٢٠١٧.

د. المري يطالب البرلمان الأوروبي بإيفاد لجنة لتقصّي الحقائق حول مصير القطريين المختفين قسرياً بالسعودية منذ بداية الحصار المفروض على قطر في الخامس من يونيو ٢٠١٧.#حقوق_الإنسان_قطر pic.twitter.com/NDIznNzo3B — حقوق الانسان-قطر (@QATARNHRC) February 23, 2019

منذ 5 من يونيو/حزيران 2017 تتعرض دولة قطر لحصار من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، و"إجراءات عقابية" بدعوى "دعمها للإرهاب"، وهو ما تنفيه الدوحة، وتقول إنها تواجه حملة لفرض وصاية على قرارها الوطني.

من المعتقين الآخرين؟