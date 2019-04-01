الرئاسة الجزائرية: بوتفليقة يعتزم الاستقالة قبل نهاية الشهر الجاري

قالت الرئاسة الجزائرية في بيان إن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة يعتزم التقدم باستقالته من منصبه قبل نهاية عهدته الرابعة في 28 من أبريل/نيسان الجاري.

بيان الرئاسة بحسب وكالة الأنباء الجزائرية

الرئيس بوتفليقة يعتزم الاستقالة من منصبه قبل نهاية عهدته المحددة في 28 من أبريل/نيسان.

بوتفليقة سيصدر قبل استقالته قرارات مهمة لضمان استمرار سير مؤسسات الدولة أثناء الفترة الانتقالية.

الفترة الانتقالية تنطلق رسميا بدءا من تاريخ استقالة بوتفليقة.

بعد تعيينه للحكومة الجديدة، يوم 31 من مارس/آذار 2019، سيتولى بوتفليقة، إصدار قرارات هامة طبقا للأحكام الدستورية لضمان استمرارية سير مؤسسات الدولة أثناء الفترة الانتقالية.

الفترة الانتقالية ستنطلق اعتبارا من التاريخ الذي سيقرر فيه بوتفليقة تقديم استقالته.

الجيش يطالب بشغور منصب الرئيس

جدد الفريق أحمد قايد صالح، قائد أركان الجيش الجزائري، السبت الماضي،الدعوة إلى تفعيل مواد دستورية حول شغور منصب رئيس الجمهورية والتأكيد على سيادة الشعب.

صالح أكد أن الدعوة تأتي في إطار المهام الدستورية للجيش الوطني الشعبي بصفته الضامن والحافظ للاستقلال الوطني، والساهر على الدفاع عن السيادة الوطنية والوحدة الترابية، وحماية الشعب من كل مكروه ومن أي خطر محدق، وهو ما يعد الضمانة الوحيدة للحفاظ على وضع سياسي مستقر، بغية حماية بلادنا من أي تطورات قد لا تحمد عقباها.

رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح (يمين) والرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة

حكومة جديدة

وكالة الأنباء الجزائرية قالت إن الحكومة الجديدة سيظل نور الدين بدوي رئيسا لها وستضم 27 وزيرا.

أصبح صابري بوقادوم وهو مبعوث سابق بالأمم المتحدة وزيرا للخارجية وحل محل رمطان لعمامرة الذي قضى في منصبه أقل من شهر.

احتفظ صالح بمنصبه نائبا لوزير الدفاع في التعديل الوزاري حسبما قال التلفزيون الرسمي. واحتفظ بوتفليقة بمنصب وزير الدفاع.

جاءت التقارير أيضا بعد أن جدد رئيس الأركان الفريق أحمد قايد صالح يوم السبت دعوته للمجلس الدستوري للبت فيما إذا كان الرئيس البالغ من العمر 82 عاما لائقا للمنصب، وذلك بموجب المادة 102 من الدستور.

تتواصل المظاهرات في الجزائر للمطالبة برحيل نظام الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ـ أرشيف

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