البشير: مطالب المتظاهرين مشروعة لكن بعضها "سبب خرابا"

قال الرئيس السوداني عمر البشير إن مطالب المتظاهرين المناهضين لحكومته مشروعة لكنه أشار إلى أن بعض التظاهرات لم يتبع "الإجراءات القانونية" وتسبب "بتخريب الممتلكات"، على حد وصفه.

أبرز تصريحات البشير أمام البرلمان

الأزمة الاقتصادية أثرت على قطاعات واسعة من شعبنا.

الأزمة جعلت من بعضهم يخرج إلى الشارع لتحقيق مطالب مشروعة.

بعض هذه التجمعات لم تتبع الإجراءات القانونية كما أن بعضها نحا نحو "تخريب الممتلكات".

قوى سياسية سعت الى استغلال ذلك ونشر "دعوات الكراهية" في المجتمع.

أجدد التزامنا بالوقف الدائم لإطلاق النار والذي يعكس استعدادنا للحوار من أجل السلام.

أجدد دعوة القوى السياسية الرافضة للحوار الوطني للانخراط فيه.

السفارة الأمريكية

يوم الأحد، كتبت السفارة الأمريكية في الخرطوم على فيسبوك: "لا نزال قلقين لاستمرار لجوء الحكومة في السودان للاعتقالات التعسفية ردا على تظاهرات سلمية إلى حد بعيد في الخرطوم ومناطق أخرى".

السفارة الأمريكية: "اعتقال قادة احزاب معارضة وناشطين في المجتمع المدني وصحفيين يتنافى ودعوة الحكومة السودانية إلى حوار مفتوح وجامع حول مستقبل" البلاد.

وزراء جدد

البشير أصدر الإثنين، مرسومين جمهوريين، بتعيين ثلاثة وزراء وأربعة وزراء دولة.

بيان للرئاسة السودانية: تعيين كل من الفريق أول صديق محمد عامر، وزيرا لديوان الحكم الاتحادي، وروضة الحاج وزيرة للثقافة والسياحة والآثار، فيما تقلد أبوهريرة حسين مهام وزارة الشباب والرياضة.

البيان: تعيين معاوية عثمان خالد وزير دولة بوزارة الخارجية، وعلي عمر الشريف، وزير دولة بوزارة العدل، بينما عين كلا من الصادق محمد علي حسب الرسول وزير دولة بوزارة المالية والتخطيط، وأحمد علي موسى وزير دولة بوزارة الصناعة والتجارة.

لم يشر البيان إلى أسباب التعيينات الجديدة، كما لم يتطرق إلى الوزراء السابقين الذين تم الإعلان عن تعيينهم في التشكيلة الوزارية الأخيرة في 13 مارس/ آذار الماضي.

في 13 من مارس/ آذار الماضي، أعلن رئيس الوزراء السوداني، محمد طاهر أيلا، تشكيلة حكومية جديدة ضمت 21 وزيرا، 9 منهم من الحكومة السابقة.

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