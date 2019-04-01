البرازيل تتراجع "مؤقتا" عن نقل سفارتها للقدس.. لماذا؟

فتحت البرازيل بعثة تجارية جديدة في إسرائيل بمدينة القدس، أمس الأحد، في تراجع على ما يبدو عن إشارات سابقة إلى أنها ستحذو حذو الولايات المتحدة بنقل سفارتها إلى المدينة.

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صدر هذا الإعلان أثناء زيارة الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو لإسرائيل.

جاء في بيان لوزارة الخارجية البرازيلية "قررت البرازيل فتح مكتب في القدس لتعزيز التجارة والاستثمار والتكنولوجيا والابتكار ليكون جزءا من سفارتها في إسرائيل".

على غرار معظم دول العالم، تقع سفارة البرازيل في تل أبيب.

قال نتنياهو للصحفيين "يحدوني أمل، وأحب أن أعتقد، أن هذه الخطوة (فتح مكتب تجاري) هي الخطوة الأولى صوب فتح السفارة البرازيلية في القدس عندما يحين الوقت لذلك".

لم يدل بولسونارو بأي تصريحات علنية بشأن خطط نقل السفارة. وقال ابنه إدواردو، وهو عضو بالبرلمان الاتحادي البرازيلي، إن إدارة ترمب احتاجت عدة أشهر حتى تنفذ قرار نقل السفارة. وأضاف في تعليق على تويتر قائلا "نسير على الطريق الصحيح".

نددت وزارة الخارجية الفلسطينية بإقدام البرازيل على فتح مكتب في القدس ووصفت هذه الخطوة بأنها "انتهاك صارخ للشرعية الدولية وقراراتها وعدوان مباشر على شعبنا وحقوقه".

قصة التراجع

يجاهر بولسونارو بإعجابه بالرئيس الأمريكي دونالد ترمب الذي خرج عن التوافق الدولي بقراره الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل في أواخر عام 2017 ونقل السفارة الأمريكية إلى المدينة في مايو/ أيار.

أشار بولسونارو في يناير/ كانون الثاني الماضي، إلى أنه سيسير على خطى واشنطن بخصوص السفارة. وكان من شأن مثل هذا القرار أن يعطي دفعة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي يأمل في الفوز بفترة خامسة في الانتخابات المقررة الأسبوع المقبل.

لكن مسؤولين برازيليين بارزين تراجعوا فيما بعد عن الفكرة خشية الإضرار بالعلاقات التجارية مع الدول العربية.

بولسونارو: أحب إسرائيل

قال نتنياهو خلال مراسم ترحيبه ببولسونارو في مطار بن غوريون في تل أبيب إنه سيصحب الرئيس البرازيلي في زيارة للحائط الغربي "في القدس.. عاصمتنا الأبدية".

قال بولسونارو بالعبرية خلال مراسم الترحيب "أحب إسرائيل".

خلال زيارة للبرازيل في أول/ يناير كانون الثاني الماضي، لحضور تنصيب الرئيس نقل نتنياهو عن بولسونارو قوله له إن نقل سفارة البرازيل في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس هي مسألة "تتعلق بالتوقيت وليس بالمبدأ".

لكن الفريق الاقتصادي لبولسونارو وجماعات ضغط تدافع عن مصالح أصحاب المزارع أوصيا بعدم نقل السفارة للقدس.

قال نائب الرئيس البرازيلي هاملتون موراو، وهو جنرال متقاعد من الجيش، لرويترز في مقابلة في فبراير/ شباط الماضي، إن نقل السفارة فكرة رديئة لأنها ستضر بصادرات البلاد لدول عربية من مبيعات أطعمة حلال تقدر بنحو خمسة مليارات دولار.

من ناحية أخرى، قال وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتز ، أمس الأحد، إن شركة النفط الحكومية البرازيلية بتروبراس ستشارك في أحدث عطاء تطرحه إسرائيل للتنقيب عن النفط والغاز في البحر.

القدس