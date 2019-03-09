قذيفة هاون في حقيبة دبلوماسي أمريكي في موسكو: ما القصة؟

أعلنت السلطات الروسية العثور على قذيفة هاون لا تحتوي على مواد متفجرة في حقيبة دبلوماسي معتمد لدى السفارة الأمريكية في العاصمة الروسية.
ما الذي حدث؟
- نقلت وكالة ريا نوفوستي الروسية للأنباء عن وزارة الخارجية الروسية قولها إن عناصر الأمن عند مدخل مطار شيريميتييفو -الأهم في البلاد- في موسكو كشفوا وجود جسم معدني يشبه قذيفة هاون داخل حقيبة تابعة لموظف في سفارة الولايات المتحدة" بينما كان يستعد لاستقلال طائرة من مطار موسكو متجهة الى نيويورك.
- أضاف المصدر نفسه أن "خبراء المتفجرات أكدوا أنها بالفعل قذيفة هاون مجهزة بصاعق ولكن من دون مواد متفجرة"، واصفا الحادث بـ "الاستفزاز".
- بيان الخارجية الروسية: "يبدو أن الولايات المتحدة تحاول اختبار فعالية الإجراءات الأمنية لروسيا، ليس من الخارج فحسب عبر شن هجمات استفزازية بواسطة سفن حربية وطائرات على مقربة من حدودنا، بل أيضا من الداخل وعبر موظفين في سفارتها".
- أوضحت الخارجية الروسية أيضا أن الدبلوماسي الأمريكي يقيم علاقات مع الجيش الأمريكي وأكدت أنه نقل القذيفة لـ "ضمها إلى مجموعته الشخصية".
- لم يتمكن الدبلوماسي الأمريكي من استقلال الطائرة المتجهة إلى نيويورك، وُسمح له بالمغادرة في رحلة أخرى ولكن من دون القذيفة.
- قالت روسيا إنها أبلغت السفارة الأمريكية في موسكو بالواقعة وتنتظر إيضاحات.