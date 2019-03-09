غارات إسرائيلية تستهدف مواقع لحماس ردا على إطلاق قذيفة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، السبت، أنه قصف عدة مواقع لحركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة، ردا على إطلاق قذيفة من القطاع صوب إسرائيل مساء أمس (الجمعة).

التفاصيل:

قال بيان لجيش الاحتلال الإسرائيلي إنّ "طائرات مقاتلة قصفت عدة أهداف عسكرية في مجمع لحماس في جنوب قطاع غزة وأنفاقا تحت الأرض في شمال قطاع غزة".

البيان: "الضربات جاءت ردا على قذيفة صاروخية أطلقت من قطاع غزة على الأراضي الإسرائيلية" إضافة إلى "بالونات تحمل مواد متفجرة" ومحاولات تدمير "البنى التحتية الأمنية".

مساء الجمعة، أشار جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى إطلاق قذيفة من قطاع غزة على إسرائيل، أكّد أنّها سقطت في أرض خلاء.

أفاد مسؤولون أمنيون في غزة أنّ الضربات الإسرائيلية لم تسفر عن وقوع إصابات.

قال مصدر أمني فلسطيني إنّ الغارات الإسرائيلية استهدفت "موقع الشرطة البحرية (تديرها حماس) في منطقة السودانية شمال غرب مدينة غزة، وموقع في حي الزيتون (شرق) وموقع في منطقة جحر الديك (جنوب مدينة غزة) وموقعين في دير البلح وخان يونس (جنوب القطاع) أسفرت عن أضرار كبيرة من دون أن نبلغ عن وقوع إصابات".

ذكر شهود عيان أن المواقع المستهدفة تابعة لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس.

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