شركة هوليوودية تلغي عقدا مع السعودية بسبب اغتيال خاشقجي

قالت صحيفة نيويورك تايمز إن وكالة إندفور للمواهب ألغت، قبل أسابيع قليلة، تعاقدها مع السعودية، على خلفية اغتيال الصحفي جمال خاشقجي.

أبرز ما أوردته نيويورك تايمز:

الوكالة أعادت لصندوق الاستثمارات العامة السعودية 400 مليون دولار هي قيمة العقد الذي كان موقعاً بينهما، وقطعت علاقتها مع قادة السعودية.

العقد المبرم الذي وُقع العام الماضي في بيفرلي هيلز خلال زيارة ولي عهد السعودية محمد بن سلمان الأخيرة لواشنطن الربيع الماضي.

العقد كان مقابل إشراف الوكالة على تنظيم حفلات وأحداث رياضية وعروض أزياء في السعودية.

الكاتب جمال خاشقجي كان يعد من أشد منتقدي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان

أبرز ما أورده تقرير واشنطن بوست:

شركة تابعة لهوليوود تصبح من بين أولى الشركات الأمريكية التي تلغي الاستثمار في السعودية بعد مقتل خاشقجي.

بينما كانت "إندفور" تعيد الأموال للسعودية، بدأت تظهر بيانات حول خسائر الحرب التي تقودها السعودية في اليمن.

وجد تقرير جديد أن الغارات الجوية التي شنها التحالف بقيادة السعودية والإمارات وبدعم من الولايات المتحدة، قتلت 203 أشخاص وجرحت 749 آخرين على الأقل في الصراع المستمر منذ أربع سنوات، في كثير من الأحيان بأسلحة أمريكية وبريطانية الصنع.

الاتحاد الأوروبي قام (الخميس) بتوبيخ السعودية في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، حيث طالبت جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الرياض بالتعاون مع تحقيق الأمم المتحدة في مقتل خاشقجي وإطلاق سراح نحو 12 من النشطاء المسجونين.

مقتل جمال خاشقجي: