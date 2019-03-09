شركة هوليوودية تلغي عقدا مع السعودية بسبب اغتيال خاشقجي
9/3/2019
قالت صحيفة نيويورك تايمز إن وكالة إندفور للمواهب ألغت، قبل أسابيع قليلة، تعاقدها مع السعودية، على خلفية اغتيال الصحفي جمال خاشقجي.
أبرز ما أوردته نيويورك تايمز:
الوكالة أعادت لصندوق الاستثمارات العامة السعودية 400 مليون دولار هي قيمة العقد الذي كان موقعاً بينهما، وقطعت علاقتها مع قادة السعودية.
العقد المبرم الذي وُقع العام الماضي في بيفرلي هيلز خلال زيارة ولي عهد السعودية محمد بن سلمان الأخيرة لواشنطن الربيع الماضي.
العقد كان مقابل إشراف الوكالة على تنظيم حفلات وأحداث رياضية وعروض أزياء في السعودية.
أبرز ما أورده تقرير واشنطن بوست:
شركة تابعة لهوليوود تصبح من بين أولى الشركات الأمريكية التي تلغي الاستثمار في السعودية بعد مقتل خاشقجي.
بينما كانت "إندفور" تعيد الأموال للسعودية، بدأت تظهر بيانات حول خسائر الحرب التي تقودها السعودية في اليمن.
وجد تقرير جديد أن الغارات الجوية التي شنها التحالف بقيادة السعودية والإمارات وبدعم من الولايات المتحدة، قتلت 203 أشخاص وجرحت 749 آخرين على الأقل في الصراع المستمر منذ أربع سنوات، في كثير من الأحيان بأسلحة أمريكية وبريطانية الصنع.
الاتحاد الأوروبي قام (الخميس) بتوبيخ السعودية في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، حيث طالبت جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الرياض بالتعاون مع تحقيق الأمم المتحدة في مقتل خاشقجي وإطلاق سراح نحو 12 من النشطاء المسجونين.
مقتل جمال خاشقجي:
مقتل خاشقجي في 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2018 في القنصلية السعودية في اسطنبول أثار استياءً عالميا، وألحق ضررا بسمعة السعودية وخصوصا ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
خاشقجي الذي لم يتم العثور على جثته حتى الآن كان يعد من أشد منتقدي الأمير السعودي الذي ينفي تورطه في القتل.
تبنى مجلس الشيوخ الأمريكي قرارا بالإجماع يعتبر ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مسؤولا عن مقتل خاشقجي.
أدانت 36 دولة، بينها كل دول الاتحاد الأوربي، بأشد العبارات جريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، ودعت إلى محاسبة المسؤولين عن الجريمة.